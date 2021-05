DC Comics annonce la production d’un film d’animation Injustice

Les deux jeux Injustice produits par NetherRealm ont non seulement été des succès, mais ils ont également inspiré une série de comics qui a été tout autant plébiscitée. Et puisque DC Comics adapte de plus en plus de comics en film d’animation, à l’image du récent Batman : The Long Halloween, il fallait se douter que Injustice passerait aussi par cette case un jour ou l’autre.

Une adaptation déjà très attendue

IGN nous apprend que ce futur long-métrage a été révélé via l’un des bonus du blu-ray Batman: The Long Halloween, Part Two, envoyé récemment à la presse. Pour le moment, aucun autre détail n’a été partagé sur ce futur film, et on ne sait pas s’il reprendra l’histoire des comics, donc la préquelle des jeux, où s’il adaptera l’intrigue présentée dans le premier jeu de combat.

Nul doute que ce nouveau film devrait nous en montrer plus d’ici la fin de l’année, étant donné le rythme de sortie des films d’animation DC Comics. De quoi relancer la hype pour un éventuel Injustice 3 qui sait ?