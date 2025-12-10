Call of Duty : fini les sorties de Modern Warfare et Black Ops à la suite, la franchise promet une vraie rupture

Call of Duty réagit pour ne pas perdre sa place de leader

Dans un message publié sur le site officiel de la franchise, les équipes derrière Call of Duty reconnaissent ouvertement que la série n’a pas pleinement répondu aux attentes d’une partie de la communauté ces dernières années.

“Nous savons que, pour certains d’entre vous, la franchise n’a pas totalement répondu à vos attentes.”

A message from the Call of Duty Team. 🔗: https://t.co/AnEpsY6fRE pic.twitter.com/sHVg9BsSKP — Call of Duty (@CallofDuty) December 9, 2025

Les développeurs assurent néanmoins vouloir “livrer, et même surpasser” ce que les fans attendent de la licence.

La principale annonce concerne la fin des lancements annuels consécutifs appartenant soit à la branche Black Ops, soit à Modern Warfare. Une habitude devenue quasi systématique depuis une décennie, au point que 7 des 8 derniers épisodes majeurs étaient issus de l’un de ces deux sous-univers.

Les studios affirment vouloir rompre cette routine :

“Nous ne ferons plus de sorties Black Ops ou Modern Warfare consécutives. Nous voulons offrir une expérience absolument unique chaque année.”

Cette décision s’accompagne d’une promesse de changement profond :

“Nous allons porter l’innovation vers des évolutions significatives, pas simplement incrémentales.”

Call of Duty : Black Ops 7 gratuit pendant un temps pour convaincre

Un discours qui laisse entendre que la franchise pourrait s’ouvrir à de nouveaux thèmes, à de nouveaux formats, voire à un rythme de production repensé. On imagine que ce message a pour but de rassurer la communauté après la sorti de Call of Duty : Black Ops 7 le mois dernier. En effet, celui-ci a clairement divisé la communauté. Avec un Metacritic de 66 sur consoles et 67 sur PC, il s’agit de l’un des pires scores de la série, seulement devant Modern Warfare III (2022). On en profite d’ailleurs pour vous signaler que notre test sera bientôt disponible sur le site.

Les studios demandent pourtant aux joueurs de l’essayer avant de le juger :

“Nous avons voulu créer un successeur spirituel à Black Ops 2 (…) mais c’est à vous de l’essayer et de juger.”

Pour encourager les indécis, un essai gratuit sera ouvert la semaine prochaine, avec accès au multijoueur et au mode Zombies, accompagné d’un week-end double XP. Les premiers chiffres publiés en Europe par GSD (via The Game Business) indiquent des ventes en baisse de 60 % par rapport à l’épisode précédent. Autre signal préoccupant, selon Ampere Analysis, 25 % des joueurs Call of Duty en septembre se seraient tournés vers Battlefield 6 en octobre. Toutefois, Activision rappelle que Black Ops 7 est inclus dans le Xbox Game Pass, ce qui gonfle son nombre réel de joueurs, bien plus élevé que les seules ventes physiques et numériques.

La prise de parole se conclut sur une note optimiste :

“Nous construisons actuellement la prochaine ère de Call of Duty (…) et nous avons hâte de vous surprendre.”

On comprend que la franchise ne veut plus se contenter de recycler ses deux sous-séries phares, et que la restructuration pourrait marquer un tournant majeur. A voir si cette décision portera ses fruits et réussira à redorer le blason de la licence. Sinon, ils peuvent toujours faire appel à Phillippe Etchebest pour améliorer la recette.