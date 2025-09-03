Indiana Jones et le Cercle Ancien : Un cadre de MachineGames explique comment le Game Pass peut influer sur le développement

Trouver un équilibre parmi les habitudes de consommation

L’intéressé est revenu sur le développement du jeu au cours d’une interview accordée à The Game Business, au cours de laquelle il a été question du Xbox Game Pass et ce que cela signifiait pour un jeu tel qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien. Pour Andersson, proposer le jeu via ce service était un challenge, étant donné qu’il allait avoir une audience bien plus variée, plus jeune, qui ne connaissait peut-être pas les films Indiana Jones. Il fallait donc faire en sorte que l’expérience soit plus accessible que les précédents jeux du studio :

« C’est un défi très difficile. Et pour ce jeu en particulier, nous devons aussi composer avec les joueurs qui connaissent Indiana Jones, et ceux qui ne le connaissent pas. Beaucoup d’enfants n’ont jamais vu les films, et ce sera leur première découverte de la licence. Nous avons donc essayé de faire de ce jeu le plus accessible de MachineGames à ce jour. »

Et surtout, il fallait ne pas rater son entrée, ni sacrifier le reste de l’expérience. Andersson revient sur les habitudes de consommation du public sur le Game Pass, qui peuvent avoir une influence sur la manière dont on développe un jeu :

« Beaucoup de gens vont découvrir ce genre pour la première fois. Il était crucial de rendre l’intégration plus solide et plus efficace que sur d’autres titres. C’était un objectif majeur. Pour le Game Pass… Nous connaissons le comportement des joueurs. Ils se lancent pendant cinq minutes, puis abandonnent. On peut prendre certaines décisions en fonction de cela, mais en même temps, il ne faut pas faire trop de concessions. Il faut que le jeu soit excellent pour le joueur qui joue jusqu’au bout. C’est le plus important pour nous, en tant que studio centré sur l’histoire. C’est un équilibre difficile à trouver. On sait toujours qu’il faut s’en préoccuper davantage, mais en même temps, on se soucie de la vision globale. »

Durant ses premières semaines de commercialisation, Indiana Jones et le Cercle Ancien a su attirer 4 millions de curieux, notamment via le Game Pass. Il serait maintenant intéressant de savoir quelle est la part des personnes qui ont effectivement lancé le jeu quelques minutes avant de l’abandonner, et ceux qui sont allés au bout.