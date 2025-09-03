Indiana Jones et le Cercle Ancien : Un cadre de MachineGames explique comment le Game Pass peut influer sur le développement

Développer Indiana Jones et le Cercle Ancien représentait un sacré défit pour MachineGames. D’une part, parce qu’il s’attaquait là à une licence déjà bien installée qu’il fallait respecter, et d’autre part parce qu’il s’adressait ici à un public un peu plus large que ses anciennes productions. Le studio a aussi été contraint de rajouter le Xbox Game Pass dans l’équation, et la présence du jeu dans l’abonnement n’était pas qu’un détail pour Jens Andersson, design director chez MachineGames.

Jaquette d'Indiana Jones et le Cercle Ancien
Indiana Jones et le Cercle Ancien
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 09/12/2024

Sur le même thème

