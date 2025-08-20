Indiana Jones et le Cercle Ancien voyagera jusqu’à la Nintendo Switch 2

Indiana Jones et le Cercle Ancien : la bonne surprise de l’année 2024

Indiana Jones est une franchise culte du cinéma d’aventure, née de la collaboration entre George Lucas, Steven Spielberg, Philip Kaufman et Lawrence Kasdan. Si Tom Selleck aurait dû incarner l’archéologue-aventurier, c’est finalement Harrison Ford qui en est devenu le visage.

Si le quatrième film a déçu une bonne partie des fans et que le cinquième opus n’a pas soulevé les foules, l’aura du personnage reste intacte, et son thème iconique composé par John Williams résonne encore auprès de nombreuses personnes. Quand on a appris que MachineGames, connu pour ses jeux de tir intenses, avait été mandaté par Bethesda pour développer un nouveau jeu Indiana Jones, les interrogations étaient nombreuses : comment le studio allait-il adapter ses compétences à l’univers de la franchise ?

Si tout n’est pas parfait, Indiana Jones et le Cercle Ancien a su séduire la critique et les joueurs en offrant une aventure qui s’intègre parfaitement à l’univers. Du Vatican aux pyramides, en passant par la Thaïlande, les joueurs sont transportés dans des environnements créés avec soin, pleins de tunnels, de grottes oubliées, de temples perdus et de pièges, mais aussi de fascistes et de nazis à affronter. Dans nos colonnes, le titre a convaincu et reçu un solide 8 sur 10.

L’extension se montre à la gamescom aux côté d’une version Nintendo Switch 2

Le 4 septembre prochain, les joueurs pourront installer (s’ils possèdent la bonne édition) ou s’offrir l’extension L’Ordre des Géants. Ce contenu additionnel permettra de découvrir de nouvelles énigmes et de percer les secrets de ce peuple mystérieux en explorant les moindres recoins du Cloaca Maxima, le réseau d’égouts construit durant l’Antiquité. Répondant à l’appel du père Ricci, qui cherche à débusquer un artefact romain, Indy devra se confronter à une secte ancienne et à ses dangereux adeptes.

On pensait que la présence du jeu à l’Opening Night Live de la Gamescom se limitait à cette extension, mais nous nous trompions. En toute fin de vidéo, Microsoft a annoncé qu’Indiana Jones et le Cercle Ancien aurait droit à un portage sur Nintendo Switch 2 en 2026. Aucune date de sortie précise n’a été communiquée, ni d’information sur les ambitions techniques de cette version ou sur le studio en charge du portage. La console est certes bien plus performante que sa prédécesseure, mais Indiana Jones reste un titre graphiquement exigeant : la configuration PC requise pour en profiter pleinement est intimidante, et l’activation du ray tracing est quasi indispensable. Affaire à suivre !