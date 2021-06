Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau montre Zelda en moto

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau était resté très vague en ce qui concerne le contenu de son Season Pass jusqu’à présent. La séquence de troll qui menait aux nouvelles informations sur la suite de Breath of the Wild était donc l’occasion d’en dévoiler un peu plus.

Zelda la bikeuse

Pour l’instant, on savait que la vague 1 comporterait au moins un nouveau personnage et de nouvelles armes. Le combattant en question est donc le Gardien Aguerri pour ceux qui valent éliminer leurs adversaires à coups de tentacules de métal et de rayons lasers.

En ce qui concerne les armes, Link ajoutera le Fléau à son arsenal mais on retiendra surtout la classe de Zelda qui combattra à bord du Destrier de légende. La vague 1 apportera également de nouveaux défis au Laboratoire Antique Royal, des versions alternatives des ennemis tels que des Sorciers supérieurs ou des Chuchus géants, ainsi qu’un mode de difficulté Apocalyptique.

Tout ceci sera disponible dès cette semaine et plus précisément ce vendredi 18 juin. Et la seconde moitié du Pass reste prévue pour novembre.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.