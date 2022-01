Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau passe le cap des 4 millions de ventes

Depuis la sortie de Zelda: Breath of the Wild, les fans du blondinet ont pu replonger au sein de cette version d’Hyrule avec Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, bien que le titre soit plus orienté musou. En quelques jours de commercialisation seulement, le titre avait déjà atteint la barre des 3 millions d’exemplaires vendus, réalisant au passage l’un des meilleurs démarrages pour un titre de ce genre. Et le jeu a visiblement séduit un autre million de personne en un an.

Un carton pour le spin-off

C’est Koei Tecmo qui nous annonce la nouvelle en déclarant avoir distribué 4 millions de copies de Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, que ce soit en physique ou en dématérialisé.

C’est donc 300 000 unités de plus qu’en avril 2021, et cela fait de lui le musou le plus vendu dans le monde, toutes séries confondues. De quoi assurer un nouvel opus après la sortie tant attendue de Zelda: Breath of the Wild 2 ?

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.