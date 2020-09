Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est un musou-like qui prend place dans l'univers de Zelda: Breath of the Wild, 100 ans avant le début du jeu. Il raconte les événements du Grand Fléau, lorsque Link, Zelda et les Prodiges tentent de repousser l'invasion des forces de Ganon. Le jeu nous propose d'incarner plusieurs personnages pour prendre part à des batailles avec des centaines d'ennemis, que l'on peut décimer grâce aux pouvoirs uniques de chacun des héros.