Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau confirme Pru’ha et Faras

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau est venu lors du Nintendo Direct pour présenter la deuxième partie de son Pass d’Extension nommée Le Gardien du Souvenir. Elle contiendra, entre autres, trois personnages inédits dont Pru’ha et Faras qui ont longtemps attendu leur heure de gloire.

Aucun indice pour une second pass d’Hyrule Warriors

Ce DLC du dernier Musou Zelda sortira le 29 octobre et ne devrait pas manquer de contenu. En effet, il ajoutera :

trois nouveaux personnages jouables : Pru’ha, Faras et un personnage mystère

de nouveaux épisodes (dont Le Sauvetage de Cocorico ou La Bataille des Anémones)

de nouveaux niveaux (dont L’Amphithéâtre)

de nouvelles capacités pour les anciens personnages

Il faudra bien ça et la promesse de l’arrivée des jeux Zelda N64 dans l’abonnement Nintendo Switch Online amélioré pour se consoler de l’absence de nouvelles de la suite de Breath of the Wild pendant ce Direct.

Hyrule Warriors : l’Ère du Fléau est disponible sur Nintendo Switch.