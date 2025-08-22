HoYoverse préparerait un nouveau jeu de simulation, Petit Planet, qui pourrait aussi sortir sur Switch 2

Petit Planet et grande faute de français ?

Selon cette source, il s’agirait d’un jeu de simulation de vie, similaire à un Animal Crossing, avec un modèle économique free-to-play. Le titre reprendrait une esthétique anime fidèle aux autres titres de HoYoverse. Bien que l’on manque de détails sur l’ampleur du projet, nous sommes loin d’un petit chantier comme nous avons pu le voir pour Tears of Themis qui passé inaperçu chez nous.

De plus, selon nos informations, Petit Planet pourrait aussi sortir sur les « consoles Nintendo » (probablement Switch 2) en plus du PC et des mobiles, mais les plateformes restent encore à confirmer. Surtout dans le cas des consoles Nintendo, où ce portage est encore incertain. Si tout reste encore à confirmer, le site Simulation Daily a vraisemblablement obtenu les mêmes informations que nous.

Après des jeux d’action/RPG à succès, HoYoverse semble vouloir explorer un terrain plus apaisant et accessible afin de toucher un public, sans doute plus large et casual. Pour rappel, Hoyoverse a également diffusé un trailer pour un nouveau jeu il y a quelques mois et qui prendra sûrement la forme d’un Pokémon-like. Nous attendons aussi une sortie des gachas de Hoyoverse sur Switch 2, puisque Genshin Impact a fait l’impasse sur la première Switch. Encore faut-il qu’il ne fasse pas de même pour la dernière machine de Nintendo.