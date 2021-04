Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Unleashed est un jeu de course dans l’univers Hot Wheels, édité et développé par Milestone. Le titre fait la part belle à la conduite arcade : drifts, boost, obstacles, loopings spectaculaires sont le de partie. Le jeu offre la possibilité de créer des circuits dans d’immenses environnements interactifs grâce à un mode éditeur et de les partager en ligne. Les joueurs peuvent s’affronter en local sur écran splitté mais aussi en ligne dans des courses pouvant accueillir jusqu’à 12 concurrents.