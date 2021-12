Horizon Forbidden West : Voici à quoi ressemblera le jeu sur PS4

Chaque semaine ou presque, Guerrilla Games vient distiller quelques informations sur Horizon Forbidden West, tandis que l’on se rapproche doucement de la date de sortie (oui, c’est seulement dans deux mois). Après un trailer assez bref mais plutôt spectaculaire diffusé lors des Game Awards, le jeu fait de nouveau parler de lui en tentant de rassurer les joueuses et joueurs PS4.

Une jolie version PS4, mais quid du framerate ?

Depuis le début de la communication autour de Horizon Forbidden West, seule la version PS5 avait été montrée, et l’inquiétude régnait autour de la version PS4. Avec un monde encore plus riche que le premier, plus varié et des animations encore plus nombreuses, on se demandait si la version PS4 allait pouvoir tenir la comparaison avec la version PS5, ne serait-ce que pour proposer une alternative correcte à celles et ceux qui ne peuvent pas se fournir la dernière console de Sony.

Le studio a donc aujourd’hui partagé quelques images de cette version PS4. Le résultat semble être très convaincant, et on peut voir que la brume permettra de limiter la distance d’affichage afin d’économiser les ressources. Mais cela ne calmera sans doute pas toutes les incertitudes, car la question du framerate de cette version est toujours présente. Espérons au moins que les 30 images par secondes soient stables sur cette version.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont déjà disponibles.