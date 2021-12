Horizon Forbidden West a droit à quelques secondes de gameplay et nous parle de ses combats

Cela fait maintenant quelques semaines que Horizon Forbidden West se montre à travers plusieurs posts publiés sur le PlayStation Blog, tandis que l’on attend que le jeu refasse une vraie apparition publique dans les jours et semaines à venir. Après avoir détaillé le monde de cette suite, Guerrilla Games revient sur les changements apportés aux affrontements dans ce nouvel opus.

Aloy plus dangereuse que jamais

Soyez plus malin que vos ennemis sur terre ou sous l'eau dans Horizon Forbidden West. Un nouvel article sur notre blog détaille les ennemis qu'Aloy combattra à partir du 18 février sur PS4 et PS5 : https://t.co/sWmQRw9OnZ pic.twitter.com/UE62QIGLDM — PlayStation France (@PlayStationFR) December 6, 2021

Ce nouvel épisode mettra donc en place des affrontements au corps à corps plus nerveux, qui reflètent ainsi l’expérience acquise par Aloy tout au long de sa première aventure :

« Elle a acquis beaucoup d’expérience, et les animations devaient en être la preuve. Notre objectif était de montrer qu’Aloy est plus à l’aise dans l’environnement, sans pour autant oublier qu’elle est humaine et que tout ne peut pas toujours se passer comme prévu. La mécanique de grappin en est un bon exemple : elle est plus agile et plus ingénieuse, mais peut rencontrer des difficultés, par exemple lorsqu’elle doit remonter le long de pentes particulièrement raides. »

On peut le voir dans ces images, Aloy est affectivement beaucoup plus agile que dans le premier épisode de la saga. Les combats promettent également beaucoup plus de nuances qu’avant :

« Enfin, nous nous sommes penchés sur la fluidité et le rythme des humains ainsi que des machines pour rendre le scénario des combats plus intéressant. Par exemple, nous expérimentons avec différentes portées (courte portée, longue portée), différentes directions (en avant, sur le côté, vers le haut, etc.), différentes vitesses (attaques lentes ou rapides) et différents degrés de puissance (coups légers ou lourds). »

L’équipe du jeu s’attarde aussi sur les améliorations de l’intelligence artificielle, sur le rythme des combats entre robots et humains, ou encore sur les différentes approches offertes pour aborder des adversaires. Tous ces détails sont à lire sur le PlayStation Blog.

Horizon Forbidden West sera disponible dès le 18 février 2022. Les précommandes des différentes éditions du jeu sont déjà disponibles.