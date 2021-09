Horizon Forbidden West dévoile ses éditions collectors et ouvre ses précommandes

Maintenant que Horizon Forbidden West a communiqué sur sa date de sortie, a priori définitive, la campagne marketing autour du jeu peut s’accélérer. Et qui dit marketing dit précommandes. Il est désormais possible de réserver son exemplaire du jeu, ou d’opter pour l’édition Collector qui vient elle aussi d’être annoncée. Les précommandes ouvrent sur le site officiel, et si pour le moment certaines éditions manquent à l’appel, elles devraient arriver sous peu.

Forcément, le jeu aura droit à une édition Collector et une édition Digitale Deluxe. Cette dernière donnera accès à des bonus in-game comme plus d’options dans le mode Photo, la bande-son du jeu, un comics numérique, deux tenues, un artbook numérique et des packs de ressources. La précommande de chaque édition permet aussi de mettre la main sur le set Nora avec une tenue et une lance.

Une édition Spéciale sera également mise en vente et comprendra un steelbook ainsi qu’un mini artbook, ansi que la bande-son du jeu en format dématérialisé.

Pour ce qui est de la version Collector, qui n’annonce pas son prix, on aura droit à :

Une édition Régalia sera aussi présente, toujours sans prix pour le moment, qui est une version collector encore plus riche avec les éléments suivants :

Dans l’article du PlayStation Blog, on peut aussi voir qu’il est fait mention d’un détail intéressant à propos du passage du jeu de la PS4 à la PS5 :

« Si vous effectuez la mise à niveau de PS4 à PS5, vos sauvegardes de jeux pourront être transférées d’une console à l’autre. Toute personne achetant l’Édition Numérique Deluxe, l’Édition Collector ou l’Édition Regalla aura droit aux deux versions PlayStation 4 et PlayStation 5 du jeu. »

En somme, cela voudrait insinuer que si vous possédez une copie simple du jeu, la mise à niveau ne sera pas gratuite. Il faudrait alors forcément passer par l’une de ces éditions pour obtenir la mise à niveau.

