Honkai Star Rail : Kafka arrive enfin, le personnage est présenté en vidéo

Prête à écraser quelques cafards

Kafka est le premier personnage que l’on contrôle in-game, mais cette séquence ne dure que quelques minutes. Il aura fallu attendre la version 1.2 du jeu pour qu’elle arrive en tant que personnage 5 étoiles à obtenir sur l’une des bannières. Un trailer de présentation pour le personnage vient d’être diffusé pour l’occasion.

Pour rappel, le personnage de Kafka sera mis en avant sur la prochaine bannière limitée du jeu, qui sera disponible dès demain. Elle sera placée aux côtés des personnages 4 étoiles que sont Luka, Sampo et Serval, dont l’obtention sera boostée.

Honkai Star Rail est pour le moment disponible sur PC, iOS et Android, mais il arrivera également plus tard sur les consoles PlayStation, d’ici la fin de l’année, sans plus de précisions. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.