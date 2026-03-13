Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 4.1 du jeu

Une nouvelle étape dans l’arc de Planarcadia

Dans cette nouvelle mise à jour, l’équipage de l’Astral Express est invité à participer au Star Rail Fest, un grand événement organisé à Planarcadia pour célébrer les aventures passées du train interstellaire. Cette exposition permet aux habitants de revivre certains moments marquants des précédentes expéditions à travers trois grandes zones :

Belobog

Le Luofu de Xianzhou

Penacony

Il sera ainsi possible d’assister à plusieurs scènes inspirées des moments emblématiques de l’histoire du jeu, comme le combat contre Cocolia, l’affrontement face à Phantylie ou encore la bataille contre Septimus. Cependant, derrière cette ambiance festive, un complot semble se tramer alors que les Jeux Fabulunaires continuent de se dérouler en parallèle.

Les bannières de la version 4.1

La version 4.1 marque également l’arrivée d’un nouveau personnage jouable : Ashveil. Il s’agit d’un personnage 5 étoiles de type foudre et appartenant à la voie de la Chasse. Ce détective au caractère apparemment nonchalant devient un allié central dans l’intrigue alors qu’il enquête sur un meurtre survenu dans le quartier de Colombeaux.

Son gameplay repose notamment sur un système de marquage de cible appelé “Appât”, qui réduit la défense des ennemis et déclenche des attaques de suivi lorsqu’ils sont attaqués par les alliés.

Des récompenses et un nouvel événement

La mise à jour introduit aussi un événement inédit baptisé « Chroniques de la Guerre des Ætherae ». Dans ce mode, il vous sera demandé de diriger différentes unités appelées Ætherae afin de conquérir l’Académie Graphia. Selon HoYoverse, le gameplay repose sur des stratégies de combat variées, l’amélioration des unités, l’utilisation de cartes de sort et de capsules aux effets spéciaux. Une fois les défis de l’académie terminés, vous pourrez affronter des visiteurs venus d’autres mondes dans des combats encore plus difficiles.

La version 4.1 apportera également plusieurs nouveautés à ne pas manquer pour invoquer sur les bannières et équiper vos personnages :

10 tirages gratuits offerts après la mise à jour

une nouvelle phase de l’Univers parallèle intitulée « Chroniques de l’Arcadia »

un système évolutif avec les masques de l’Allégresse

le retour des événements Fracture dimensionnelle et Jardin de l’opulence avec récompenses doublées

Les codes jades stellaires

Comme lors de chaque présentation de mise à jour, des codes bonus ont été distribués et ne sont valables que quelques heures :

DBJ9RJLMLSZB

CSJ882LL4BHF

7T3R83MMMTY3

Quand sortira la version 4.1 de Honkai Star Rail ?

La version 4.1 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 25 mars prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.