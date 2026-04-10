Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 4.2 (Silver Wolf LV.999, Evanescia, récompenses anniversaire…)

Un anniversaire qui ne sera pas de tout repos

Dans la version 4.2 de Honkai Star Rail, les Jeux Fabulunaires se poursuivent pour savoir qui deviendra l’Aion de l’Allégresse. Il faut ici s’attendre à un tout nouveau boss à combattre. Cette nouvelle version du jeu donnera également accès à une zone portuaire de la cité, la ville des Merchamps et son climat paradisiaque.

Les bannières de la version 4.2

Le premier personnage inédit de cette version 4.2 est Silver Wolf LV.999, une version un peu spéciale qui permet à Louve d’argent de réveiller son plein potentiel. Elle sera ici de type Harmonie et suivra la Voie de l’Allégresse.

En combat, elle pourra déclencher un « mode MVP incontestée » qui lui permet de transformer l’arène. À chaque début de tour, elle activera une attaque spéciale en fonction des objets qu’elle va tirer au sort. Cela peut infliger de lourds dégâts à l’ennemi avec le plus de PV, ou remonter les points d’action de l’équipe. Si des personnages alliés consomment des points d’action, vous aurez une chance de tirer un objet au sort pour obtenir ces effets, même quand ce n’est pas le tour de Silver Wolf.

Evanescia sera le deuxième personnage inédit de cette version. Elle suivra également la Voie de l’Allégresse, mais sera de type Physique. Un DPS plus classique qui va augmenter rapidement ses points de Panache lorsqu’elle récupère de l’énergie par ses attaques ou les compétences alliées. Lorsque ses points atteindront un certain palier, son esprit renard viendra infliger des dégâts à tous les ennemis.

Notre pionnier/pionnière va aussi avoir droit à une version Allégresse dans cette mise à jour, de type Foudre. Il s’agira d’un support qui pourra sélectionner un personnage pour que ce dernier puisse directement utiliser sa compétence de moment Aha. Le personnage pourra aussi infliger des dégâts avec des bâtons lumineux à transformer en sabre laser ou en unchakus (oui oui).

Pour ce qui est des vannières, la première phase sera constituée de Silver Wolf LV.999, Dahlia, Luciole et Castorice. La seconde phase vous proposera Evanescia, Tribbie, Sunday, et Feixiao. Notez que Silver Wolf (la version de base), Argenti et Yunli pourront aussi être sélectionnés afin d’avoir une chance de tomber sur eux lorsque vous perdrez votre 50/50.

Les événements de la version 4.2

La version 4.2 marque le troisième anniversaire de Honkai Star Rail, et l’événement principal de cette version va donc naturellement tourner autour de cela. Ici, vous deviendrez un streamer et vous devrez gérer votre chaîne en proposant des combats spectaculaires et en choisissant bien les personnages à mettre en avant. Participer à cet événement donnera accès à un cône de lumière 4 étoiles de la Voie de l’Allégresse.

Il faudra aussi compter sur le mode qui consistait à lancer des dés spéciaux, qui sera de retour avec quelques nouveautés et qui sera tourné vers la coopération, avec deux personnes qui s’entraideront pour battre un boss. En parlant d’événements qui sont de retour, on notera aussi le sélecteur de reliques, qui permet d’obtenir un set particulier en dépensant des billets spéciaux, même si le tout est assez aléatoire.

Quatre personnages vont avoir droit au traitement « Novaflare ». Il s’agit là de personnages qui commencent à dater, qui reçoivent un buff plus ou moins conséquent. Dans la version 4.2, on parle de Luciole, Huohuo, Welt et Seele.

En guise de bonus de connexion, 20 tickets d’invocation seront distribués, en plus de 1 600 jades stellaires distribuées le 26 avril. De plus, Huohuo et Robin débarqueront dans la boutique d’échange de personnages, et vous recevrez un jeton à échanger dans cette boutique. Un nouveau costume pour Castorice sera aussi intégré à la boutique.

Honkai Star Rail version Mappa

Enfin, notez qu’une vidéo d’animation « conceptuelle » a été réalisée pour le jeu par le célèbre studio Mappa. Difficile de savoir ce que cela veut dire pour le moment. On pourrait s’attendre à une vraie série animée à venir, mais le côté « conceptuel » laisse encore songeur et il s’agit probablement d’un court-métrage unique pour montrer tout le talent du studio. D’autant plus que Mappa est un studio réputé pour être déjà surbooké, et que l’anime Genshin Impact par Ufotable n’a toujours pas vu le jour des années après son annonce.

Les codes jades stellaires

Lors du live de présentation de cette version, des codes permettant d’obtenir des jades stellaires, en sachant qu’ils ne sont actifs que jusqu’à la fin du week-end :

HERESTHECODE

SHAREANDSAVEIT

HAPPY3RDANNIV

Quand sortira la version 4.2 de Honkai Star Rail ?

La version 4.2 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 22 avril prochain aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu juste avant cela, et vous recevrez des jades stellaires en compensation.

Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.