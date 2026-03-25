Honkai Star Rail : La version 4.1 du jeu est maintenant disponible
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Rédigé par Jordan
Après une mise à jour 4.0 qui introduisait une nouvelle planète, Honkai Star Rail tente de trouver son nouveau rythme de croisière, qui a été quelque peu mis à mal lors du retard de la dernière mise à jour. Un retard que HoYoverse compte rattraper avec cette version 4.1, qui aura la particularité de s’étaler sur 4 semaines au lieu de 6.
Une mise à jour de transition avant l’anniversaire ?
Vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour 4.1 de Honkai Star Rail pour profiter des nouveautés de celle-ci, à commencer par une nouvelle bannière de personnages qui met particulièrement en avant Ashveil, seul personnage inédit de la version 4.1. Un personnage issu de la voie de la Chasse qui sera particulièrement utile dans les équipes qui sont basées sur les attaques de suivi.
Cette mise à jour propose aussi quelques événements (enfin, peu étant donné la courte durée de la version), comme l’événement inédit « Chroniques de la Guerre des Ætherae » qui devrait vous permettre de faire le plein de jades stellaires avant la version 4.2 du jeu, qui devrait se concentrer sur l’anniversaire du titre (donc avec de nombreuses récompenses à la clé).
Honkai Star Rail est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.
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Date de sortie : 26/04/2023