Honkai Star Rail : La version 4.0 est disponible dès maintenant et nous embarque sur une nouvelle planète très « connectée »

Honkai Star Rail oserait-il la satire ?

On ne pourra pas s’empêcher de penser que Planarcadia a un petit air de déjà vu. Non pas parce que ses décors jouent à fond le côté otaku et rappellent le Japon moderne (même si cet aspect aurait soi-disant été atténué en raison des tensions politiques entre la Chine et le Japon, expliquant le retard de cette mise à jour), mais parce que cet aspect urbain rappelle quelque peu celui de Penacony.

Pour sa quatrième planète, on aurait évidemment voulu que Honkai Star Rail se démarque un peu plus, mais Planarcadia a tout de même sa propre singularité en troquant l’aspect fantasmagorique des rêves (de Penacony) pour celui d’un monde hyperconnecté, plus proche de notre réalité. Car beaucoup de choses tournent ici autour de la célébrité en ligne et du buzz à outrance, ce qui est personnifié par Sparxie, nouveau personnage lié à Sparkle, dont le kit tourne essentiellement autour de cette parodie des réseaux sociaux.

Cela se matérialise aussi par la présence des Imagenae, des êtres pas comme les autres, qui ne survivent que grâce à l’attention qu’on leur porte (on ne ferait pas une meilleure caricature des influenceurs). On parle même de « Banger absolu », c’est dire à quel point ce nouveau monde s’inspire du nôtre (et nous fait sentir très, très, très vieux).

Pourquoi cet air si sérieux ?

En attendant de voir comment ce monde va pouvoir rivaliser avec ce qu’Amphoreus a pu nous offrir, ces deux planètes partagent un point commun : celui de nous faire découvrir une nouvelle Voie pour les personnages jouables. Ici, on parle de l’Allégresse, représentée par Aha, avec deux personnages 5 étoiles prévus pour cette mise à jour qui sont Yao Guang et Sparxie.

La première a tout du support indispensable pour les équipes centrées sur cette Voie, ce qui explique sans doute pourquoi HoYoverse rend son portail d’invocations disponible sur toute la durée de la mise à jour. Sparxie se présente quant à elle comme le premier DPS de cette Voie, et si toutes ses animations ont l’air très sympathiques, elle apparait moins indispensable.

Du moins si l’on tire les enseignements du chemin effectué par la Voie du Souvenir depuis la version 3.0. Les premiers DPS de cette Voie ont vite été remplacés dans la méta, ce qui est certes le propre de beaucoup de gacha (les nouveaux personnages valent souvent mieux que les anciens), mais ce remplacement est arrivé bien trop rapidement.

Et si l’on se réjouit de voir une nouvelle Voie arriver en jeu, cela pose encore plusieurs questions, comme celle de savoir si cette Voie ne sera pas prédominante dans les contenus futurs, ou encore celle de savoir s’il sera possible de se construire une équipe Allégresse sans trop se ruiner. Car le problème de Honkai Star Rail est de favoriser les sorties de personnages 5 étoiles, au détriment des 4 étoiles, complètement relégués au second plan depuis plus d’un an.

Un 5 étoiles gratuit, avec d’autres récompenses à la clé

HoYoverse se rattrape d’une autre manière en offrant parfois certains personnages 5 étoiles (la dernière version de Dan Heng, Archer…), ce qui est une bonne chose. Le studio fait de même avec cette mise à jour 4.0 en vous offrant un personnage 5 étoiles limité parmi une sélection comprenant : Jing Yuan, Dan Heng – Imbibitor Lunae, Jingliu, Acheron, Aventurine, Sparkle et Kafka (on ne pourra que trop vous conseiller ces deux dernières).

Ce n’est là que l’un des cadeaux offerts dans cette mise à jour, qui compte aussi vous donner un costume gratuit pour Ruan Mei. Et ce en plus de nombreuses jades stellaires et tickets d’invocations pour invoquer les nouveaux personnages, et les anciens que sont Cygne noir, Nocterna et Hysilens, avant d’être remplacés par Sparkle,

Cérydra et Rappa dans la deuxième partie de la mise à jour.

Vous pouvez dès à présent télécharger cette nouvelle mise à jour de Honkai Star Rail sur PC, PS5, iOS et Android.