Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 1.2 du jeu (Kafka, Blade, nouvelles quêtes…)

Un nouveau boss impressionnant à combattre

L’histoire principale continuera enfin dans cette nouvelle version, avec de nouveaux environnements (Commission d’alchimie et le Royaume de l’abysse écailleux) à visiter à Xianzhou et le retour de certains personnages.

On remarquera surtout la nouvelle forme de Dan Heng, plus puissant que jamais. On approchera de la fin de l’histoire de ce monde, ce qui veut dire qu’un nouveau boss géant sera présent.

Les nouveaux personnages

Deux nouveaux personnages 5 étoiles seront au programme de cette version 1.2. On commencera donc avec Blade, un combattant de type Vent/Destruction, qui pourra puiser dans ses propres PV pour frapper plus fort. Il sera présent sur la première bannière aux côtés des personnages 4 étoiles suivants :

Sushang

Arlan

Natasha

La très attendue Kafka fera ensuite son entrée. L’un des personnages les plus populaires du jeu depuis sa sortie, qui devrait donc cartonner et faire pleuvoir les Jades Stellaires. Elle sera de type Foudre/Nihilité et elle infligera des dégâts sur la durée aux adversaires.

Elle aura droit à son cône de lumière 5 étoiles, tout comme Blade. Elle sera dans la deuxième bannière de la mise à jour, avec les personnages 4 étoiles suivants :

Luka

Serval

Sampo

Luka sera un héros 4 étoiles de type Physique/Nihilité apparaitre aussi dans la version 1.2. Il infligera du saignement et lancera des attaques mono-cible.

Les événements de la version 1.2

Naturellement, de nombreux événements viendront rythmer cette version 1.2 avec pour commencer « Contes fantastiques », qui nous placera aux commandes d’un oiseau pour explorer des lieux, tout en participant à quelques combats avec des personnages à l’essai.

Un autre événement nommé « Chasse aux trésors souterraine » nous demandera de rechercher des récompenses via plusieurs maps façon damiers, remplis de combats.

De plus, en terminant la nouvelle zone de la Salle Oubliée (« Le voyage du Navis Astriger »), vous obtiendrez un exemplaire gratuit de Yukong. On retrouvera aussi un événement de connexion avec 10 pass d’invocations à récupérer, l’arrivée du monde 7 dans l’Univers Simulé, deux nouveaux sets, ou encore des missions liées à Kafka et Yukong.

Les codes Jades Stellaires

Comme d’habitude, des codes permettant de récupérer des récompenses in-game ont été distribués et ne sont disponibles que pour quelques heures.

7B6B7GBZTVTB

MSPT7HAZTCTX

5TPBPGAGBDAK

Quand sortira la version 1.2 de Honkai Star Rail ?

La version 1.2 de Honkai Star Rail sera disponible dès le 19 juillet. Une maintenance aura lieu à cette date, très tôt dans la matinée, et vous pourrez obtenir des Jades Stellaires en plus en guise de dédommagement.

Honkai Star Rail est pour le moment disponible sur PC, iOS et Android, mais il arrivera également plus tard sur les consoles PlayStation, d’ici la fin de l’année. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus.