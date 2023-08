Genshin Impact : Tout savoir sur la version 4.0 et la région de Fontaine

Fontaine, la French Touch de Genshin Impact

Bienvenue à Fontaine, la nation de la justice et du jugement. Ici, les voyageurs vont découvrir une ville entourée par les eaux, avec des promenades en bateaux à effectuer, des fonds marins à visiter et des structures d’eau qui flottent dans les airs.

Le trailer nous montre beaucoup de nouveaux personnages (ainsi que d’anciens visages) déjà apparus dans une précédente vidéo, et qui seront au cœur de la nouvelle quête d’Archon. L’Acte IV s’étendra jusqu’à la version 4.2, et nous permettra de faire face à l’Archon Hydro, Furina, qui est au centre de nombreux problèmes au sein de la ville de Fontaine.

Une cité où les jugements sont devenus de vrais spectacles adorés par la foule, qui vient les voir comme une pièce de théâtre. Les rues grouillent également d’automates qui servent différents buts et qui apportent un look unique à ce lieu.

Nager sous l’eau, la nouveauté de Fontaine

L’une des grandes nouveautés de la région de Fontaine sera de pouvoir nager sous l’eau dans divers endroits de cette nouvelle map. Ici, pas de barre d’endurance ni d’oxygène, donc vous ne pourrez pas vous noyer. L’accent est mis sur l’exploration sans limite, et sans stress. Vous serez en mesure de visiter les fonds marins en ayant accès à une barre de sprint pour nager plus vite, avec des courants qui pourront aussi augmenter votre vitesse.

Il y aura bien évidemment beaucoup de plantes, d’animaux, des puzzles, d’épreuves et de trésors à découvrir sous l’eau, mais aussi des combats. Vous ne serez pas en mesure de vous battre de la même manière que sur terre ferme, puisque le jeu adoptera un gameplay unique pour tous les personnages. Vous serez muni d’une sorte de grappin qui vous permettra d’absorber les capacités des monstres marins avant de pouvoir les relâcher.

Fontaine disposera aussi de particularités uniques sur terre, comme des puzzles avec une mécanique d’ombre et de lumière. Ce qui changera ici, c’est que seuls les personnages en provenance de Fontaine pourront résoudre ces énigmes.

Comment accéder à Fontaine ?

Vous pourrez naturellement accéder à la région de Fontaine si vous avez terminé les événements principaux de Sumeru, notamment ceux se déroulant dans le désert de la région. C’est visiblement au nord de celui-ci que vous trouverez l’accès vers Fontaine, en découvrant une gigantesque cascade avec un ascenseur pour vous aider à grimper jusque dans la région.

Afin de ne pas bloquer l’accès à Fontaine aux nouveaux joueurs et joueuses, HoYoverse nous précise que celles et ceux qui ont terminé la première quête d’Archon à Mondstadt débloqueront immédiatement un point de téléportation devant cette fameuse cascade. Vous n’aurez donc pas besoin de terminer les autres régions avant de découvrir Fontaine.

Quelles sont les bannières de la version 4.0 ?

Vous découvrirez trois personnages jouables inédits avec la version 4.0, avec pour commencer Lyney, un archer Pyro 5 étoiles. Il sera capable de se transformer en un grand chapeau-chat qu’il pourra faire exploser à l’envie pour infliger des dégâts aux alentours.

Pour fêter son arrivée in-game, le personnage aura aussi droit à sa propre quête. Lyney sera présent dans la première bannière de la version 4.0, aux côtés de Yelan, qui fera son retour.

Lynette, soeur jumelle de Lyney, sera aussi comprise dans cette bannière, mais en tant que personnage 4 étoiles de type Anemo, maniant une épée à une main.

Elle disposera d’une compétence élémentaire copiée sur celle de Yelan, où elle pourra sprinter autour des ennemis en infligeant des dégâts, tandis qu’il pourra aussi invoquer un chapeau qui attirera l’attention des ennemis. Lynette pourra aussi être débloquée gratuitement après la version 4.0 pour toutes les personnes ayant dépassé le niveau d’aventure 25.

On complète la famille avec Freminet, petit frère des jumeaux, qui sera un personnage 4 étoiles de type Cryo, avec une épée à deux mains.

Il aura la particularité de changer son moveset et de rendre ses attaques normales plus puissantes en utilisant sa capacité élémentaire, tout en se parant d’un casque de scaphandre sur la tête. Il sera quant à lui au cœur de la deuxième bannière de la version 4.0, où Zhongli et Tartaglia feront leur retour en tant que personnages 5 étoiles.

Les événements de la version 4.0

En plus d’explorer une nouvelle région, vous pourrez participer à des événements inédits. L’événement central de la mise à jour se déroulera en plusieurs épreuves, avec des courses à effectuer sous l’eau, des combats, ou encore un nouveau mini-jeu musical. Terminer cet événement vous donnera accès à un exemplaire gratuit de Bennett.

Un autre événement vous demandera de visiter Fontaine en récoltant les matériaux et la flore locale, tout en prenant des photos de la faune environnante, tandis qu’un énième événement centré sur le combat avec de règles spécifiques sera aussi de la partie.

Naturellement, de nouveaux boss seront au programme avec tout d’abord un couple d’automates nommé « Suite cryolienne ». Ces ennemis danseront façon patinage artistique dans le but de vous réduire en poussière.

Un autre boss, le seigneur Cuiracrabe à l’armure lourde « Empereur du feu ferreux », que l’on pourrait qualifier de crabe volcanique, viendra aussi vous challenger.

Les autres nouveautés

Cette version 4.0 introduira également quelques autres nouveautés, comme des armes supplémentaires. 12 armes inédites seront au programme, dont 5 à crafter gratuitement, et 5 autres à découvrir via le Battle Pass. Presque trois ans après le début du jeu, ce Battle Pass se met enfin à jour avec 5 armes inédites à découvrir, sans pour autant oublier celles qui étaient présentes par le passé et qui seront toujours accessibles. On retrouvera également deux nouveaux sets d’artefacts dans les nouveaux domaines à découvrir à Fontaine.

Mais on trouvera aussi quelques nouveautés dans le confort de jeu avec une amélioration de la map et de la mini-map, qui afficheront maintenant plus facilement les différents niveaux, pour mieux nous guide.

Le menu de sélection des personnages et des équipes sera aussi mis à jour, avec de nouveaux décors et des animations inédites pour chaque héros. Enfin, on notera l’ajout d’un mode spectateur pour le mode centré sur le jeu de cartes in-game.

Les codes primo-gemmes

Comme pour chaque présentation de mise à jour, de nouveaux codes ont été distribués pour vous permettre de gagner quelques récompenses.

3BRLL59ZCZKD

WA845MQHUHKH

ZT8MLL8GCYKM

Ces codes ne sont valables que pour quelques heures après la publication de cet article.

Quand sera disponible la version 4.0 de Genshin Impact ?

La version 4.0 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 16 août 2023 aux alentours de 4h ou 5 h du matin. Vous pourrez obtenir des primo-gemmes en compensation de la maintenant qui aura lieu juste avant.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.