Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027

La dernière bêta aura lieu à la fin du mois

HoYoverse est presque certain d’être sur la dernière ligne droite du développement de Honkai Nexus Anima, si bien qu’il est prêt à nous dire que son jeu devrait sortir dans le courant du printemps 2027. Mais avant cela, il lui restera une ultime étape à franchir qui prendra la forme d’une dernière bêta fermée qui aura lieu dès le 25 novembre, afin de s’assurer que tout est bien en place.

Ce dernier essai avant la sortie donnera accès à davantage de contenu que les précédentes bêtas, avec plus d’exploration afin de se faire une meilleure idée de l’ensemble de la proposition du jeu, qui ne se limitera pas à ses batailles automatiques.

De plus, quelques éléments ont été précisés sur la version finale du titre, avec par exemple un personnage 5 étoiles gratuit (Blade) qui sera offert à tout le monde dès le niveau 40 atteint. On a également la confirmation que lors de votre première obtention d’un personnage 5 étoiles sur l’une des bannières d’invocation, vous serez assurés d’avoir le personnage limité mis en avant. Après cela, ce sera du 50/50 entre le personnage ou l’Anima limités et les personnages/Animas en bannière standard.

Pour participer à cette bêta qui aura lieu sur PC ainsi que sur mobiles, il faudra vous inscrire sur le site officiel et attendre de voir si vous avez été sélectionné ou non.