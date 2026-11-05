Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0
Honkai Nexus Anima // Source : HoYoverse

La dernière bêta aura lieu à la fin du mois

HoYoverse est presque certain d’être sur la dernière ligne droite du développement de Honkai Nexus Anima, si bien qu’il est prêt à nous dire que son jeu devrait sortir dans le courant du printemps 2027. Mais avant cela, il lui restera une ultime étape à franchir qui prendra la forme d’une dernière bêta fermée qui aura lieu dès le 25 novembre, afin de s’assurer que tout est bien en place.

Ce dernier essai avant la sortie donnera accès à davantage de contenu que les précédentes bêtas, avec plus d’exploration afin de se faire une meilleure idée de l’ensemble de la proposition du jeu, qui ne se limitera pas à ses batailles automatiques.

De plus, quelques éléments ont été précisés sur la version finale du titre, avec par exemple un personnage 5 étoiles gratuit (Blade) qui sera offert à tout le monde dès le niveau 40 atteint. On a également la confirmation que lors de votre première obtention d’un personnage 5 étoiles sur l’une des bannières d’invocation, vous serez assurés d’avoir le personnage limité mis en avant. Après cela, ce sera du 50/50 entre le personnage ou l’Anima limités et les personnages/Animas en bannière standard.

Pour participer à cette bêta qui aura lieu sur PC ainsi que sur mobiles, il faudra vous inscrire sur le site officiel et attendre de voir si vous avez été sélectionné ou non.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem

switch 2
Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem

Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires, tandis que la PS5 s’approche de la barre des 100 millions

ps5
Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires, tandis que la PS5 s’approche de la barre des 100 millions

EA Sports FC 27 dévoile la huitième Team Of The Week

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la huitième Team Of The Week

GOG tiendra son propre showcase ce 5 novembre avec des annonces exclusives de nouveaux jeux

pc
GOG tiendra son propre showcase ce 5 novembre avec des annonces exclusives de nouveaux jeux
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

God of War Laufey repousse sa date de sortie et arrivera finalement le 20 mai 2027
God of War Laufey repousse sa date de sortie et arrivera finalement le 20 mai 2027
« Annuler Blade couterait sans doute aujourd’hui plus cher que de le finir » : Le STJV dénonce les méthodes de Microsoft avec Arkane
pc xbox series
« Annuler Blade couterait sans doute aujourd’hui plus cher que de le finir » : Le STJV dénonce les méthodes de Microsoft avec Arkane
The Elder Scrolls VI: Sentinel vient d’officialiser son nom, mais ne l’attendez probablement avant deux bonnes années
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Le controversé NVIDIA DLSS 5 va bientôt arriver dans de nouveaux jeux, dont Hogwarts Legacy dès cette semaine
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Le controversé NVIDIA DLSS 5 va bientôt arriver dans de nouveaux jeux, dont Hogwarts Legacy dès cette semaine
Phantom Blade Zero : Une nouvelle mise à jour corrige des bugs et rend l’un des boss un peu moins pénible
pc ps5
Phantom Blade Zero : Une nouvelle mise à jour corrige des bugs et rend l’un des boss un peu moins pénible
L’un des partenaires de Nintendo lié aux composants de cartouches de jeux Switch et Switch 2 se retire du marché
switch switch 2
L’un des partenaires de Nintendo lié aux composants de cartouches de jeux Switch et Switch 2 se retire du marché
Wonderfall nous laissera arpenter le 9 décembre sa version corrompue du Paris des années 20
pc
Wonderfall nous laissera arpenter le 9 décembre sa version corrompue du Paris des années 20
Pokémon Pokopia sortira Déclic déco, la partie 2 de son pass d’extension, le 9 décembre
switch 2
Pokémon Pokopia sortira Déclic déco, la partie 2 de son pass d’extension, le 9 décembre
Plus de 20 ans après sa sortie, le premier Guild Wars reçoit un nouveau DLC avec Afterlife
pc
Plus de 20 ans après sa sortie, le premier Guild Wars reçoit un nouveau DLC avec Afterlife
Des jeux indépendants sont repoussés sur Steam car Valve qui met trop de temps à répondre, en partie à cause des jeux IA
Des jeux indépendants sont repoussés sur Steam car Valve qui met trop de temps à répondre, en partie à cause des jeux IA
Dragon’s Dogma II: Dark Arisen s’offre une collaboration gourmande avec l’anime Gloutons et Dragons
pc ps5 xbox series switch 2
Dragon’s Dogma II: Dark Arisen s’offre une collaboration gourmande avec l’anime Gloutons et Dragons
Attention à vous si vous jouez à Nikke: Goddess of Victory sur PC, le launcher a été infecté par plusieurs virus
Attention à vous si vous jouez à Nikke: Goddess of Victory sur PC, le launcher a été infecté par plusieurs virus
Microsoft aurait reçu au moins trois offres pour racheter Arkane Studios, dont Ubisoft
pc xbox series
Marvel's Blade
Stronghold 4 : La chevalerie attendra 2027, l’accès anticipé du jeu de stratégie est repoussé de plusieurs mois
pc
Stronghold 4 : La chevalerie attendra 2027, l’accès anticipé du jeu de stratégie est repoussé de plusieurs mois
Xbox Game Pass : Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer et d’autres intègrent l’abonnement
pc xbox series xbox one
Xbox Game Pass : Warhammer Survivors, Tanuki: Pon’s Summer et d’autres intègrent l’abonnement
Xbox craque et annonce la Xbox Series X-BITE, une console unique… engloutie par un faux alligator
xbox series
Xbox craque et annonce la Xbox Series X-BITE, une console unique… engloutie par un faux alligator
Arc Raiders : Embark Studios essaye (encore !) de justifier son choix d’avoir eu recours à l’IA pour le doublage de son extraction shooter
pc ps5 xbox series
Arc Raiders : Embark Studios essaye (encore !) de justifier son choix d’avoir eu recours à l’IA pour le doublage de son extraction shooter
Le directeur d’id Software promet que le studio va bien malgré les licenciements et indique travailler de près avec MachineGames
Le directeur d’id Software promet que le studio va bien malgré les licenciements et indique travailler de près avec MachineGames
GTA 6 officialise son poids de 212 Go ainsi que l’heure exact de son pré-chargement
ps5 xbox series
GTA 6 officialise son poids de 212 Go ainsi que l’heure exact de son pré-chargement
The Elder Scrolls VI se nomme officiellement Sentinel, Bethesda confirme le titre de son prochain RPG
pc xbox series
The Elder Scrolls VI se nomme officiellement Sentinel, Bethesda confirme le titre de son prochain RPG
World of Warcraft Forever : À quelle heure le MMO sera-t-il disponible en France ?
pc
World of Warcraft Forever : À quelle heure le MMO sera-t-il disponible en France ?
Final Fantasy Resonance devait être un portage bien moins ambitieux de Brave Exvius, mais son réalisateur s’est battu pour changer ça
pc ps5 xbox series switch switch 2
Final Fantasy Resonance devait être un portage bien moins ambitieux de Brave Exvius, mais son réalisateur s’est battu pour changer ça
Remedy se félicite du lancement de Control Resonant, qui marque « une étape décisive » pour le studio
pc ps5 xbox series
Remedy se félicite du lancement de Control Resonant, qui marque « une étape décisive » pour le studio
Raw Power Games, studio danois derrière Chronicles: Medieval, risque de fermer avant de pouvoir sortir son jeu en accès anticipé
pc
chronicles: medieval