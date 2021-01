Hitman 3 dévoile ses 5 premières minutes de gameplay à Dubai

Toujours prévu pour le 20 janvier 2021, Hitman 3 nous révèle les cinq premières minutes de gameplay du titre qui se dérouleront aux Émirats Arabes Unis sur le sommet d’un gratte-ciel à Dubaï. Vos cibles s’appellent Marcus Stuyvesant et Carl Ingram. La vidéo ne contient pas plus de spoilers pour celles et ceux qui seraient inquiets.

Une formule qui marche

Troisième volet d’une trilogie, Hitman 3 reprend la formule qui a fait son succès jusqu’à maintenant à coup d’utilisation de gadgets et d’infiltration avec des déguisements pour passer inaperçu. Ce dernier opus profitera des améliorations techniques inhérentes aux consoles de dernières générations comme la gestion du ray-tracing ou encore du VRR.

Le titre sortira sur PC, Xbox One, Xbox Series S/X ainsi que sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Il arrivera un peu plus tard via le cloud sur Nintendo Switch, ce qui nécessitera une bonne connexion internet.