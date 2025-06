IO Interactive présentation son propre showcase ce 7 juin avec 007, Hitman et MindsEye

Réunion d’agents spéciaux

Comme promis, c’est bien cette semaine que IO Interactive nous parlera en détails de son 007 First Light, notamment à travers son IOI Showcase, qui aura lieu le 7 juin prochain à 3 heures du matin, heure de Paris.

Un rendez-vous pour les couche-tard, durant lequel le jeu James Bond devrait être particulièrement mis en valeur. On parie tout de même sur une première bande-annonce du jeu quelques heures en amont, lors du Summer Game Fest du 6 juin, avant ce qui devrait être ici une présentation un peu plus large.

Mais 007 First Light ne sera pas le seul jeu au programme, puisque Hitman: World of Assassination est soutenu par IO Interactive. Pour fêter les 25 ans de la série, le studio annoncera ici les futures mises à jour et les collaborations à venir pour le jeu. Et puis IO Interactive n’oubliera pas d’adresser un mot concernant MindsEye, le jeu de Build A Rocket Boy. Un titre qu’il édite et qu’il a pour l’instant bien du mal à présenter au public. Ce sera sa dernière chance de vraiment nous vendre cette expérience, puisque le jeu sortira trois petits jours après cette présentation.