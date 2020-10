Hitman III et Control Ultimate Edition arrivent sur Switch via le cloud

Le cloud sur Switch est une technologie qui n’est pas forcément mise en pratique en Occident. On a pu en voir des exemples au Japon avec Resident Evil 7 et Assassin’s Creed Odyssey, mais le service n’était pas encore démocratisé. Sans doute conscient du retard que pourrait avoir la Switch sur ses concurrentes, Nintendo a décidé de miser sur cette technologie dès aujourd’hui via son Mini Nintendo Direct, en annonçant l’arrivée de Hitman III et Control en cloud sur Switch.

Le cloud fait les beaux jours de la Switch

Comme les deux trailers l’ont mentionné, une connexion internet permanente et de bonne qualité sera donc forcément nécessaire pour jouer à ces deux jeux. A noter que la version de Control est bien l’Ultimate Edition, qui comprend les DLC sortis à ce jour, soit la même que celle à venir sur PS5 et Xbox Series X.

Control est disponible dès maintenant sur Switch, et il faudra a priori attendre le mois de janvier pour Hitman 3. Reste maintenant à voir quel sera le succès de ces versions cloud, qui pourraient offrir un nouveau catalogue important pour la Switch.