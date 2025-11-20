Eminem débarque bientôt dans Hitman World of Assassination avec une mission gratuite pour tuer Slim Shady

La collaboration la plus hasardeuse de 2025

La première question qui nous vient lorsque l’on voit le trailer pour la première, c’est comment IO Interactive a pu avoir une idée aussi audacieuse. Il faut dire que le rappeur a également fait une apparition récemment dans Fortnite avec des skins dédiés. Pour en revenir à Hitman, “Eminem vs Slim Shady” est nouvelle « Cible Fugitive » qui place le rappeur face à son propre alter ego, dans une mission complètement surréaliste écrite avec Eminem lui-même et son producteur Paul Rosenberg.

L’Agent 47 est envoyé dans un Hokkaido transformé en « Popsomp Hills Asylum », où il devra traquer Slim Shady dans une suite de zones thématiques dont studio d’enregistrement, des couloirs déformés ou encore des visions inspirées de l’imaginaire du rappeur.

La mission promet de multiplier les références à la discographie d’Eminem comme un clin d’œil à Mom’s Spaghetti ou une séquence directement inspirée de Houdini.

Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive parle d’un “moment unique, inimaginable à l’époque de la création de World of Assassination”. Eminem lui-même ajoute avec humour : “J’ai essayé de mettre Slim au repos, mais il revient sans cesse. J’ai fait appel à un professionnel pour régler ça.”

Une Saison Slim Shady riche en « Guess who’s back… »

Cette mise à jour s’accompagne de la Saison de Slim Shady, une nouvelle feuille de route comprenant :

Deux nouveaux défis,

Deux lots de contrats en vedette,

Trois Cibles Fugitives de retour, dont The Splitter avec Jean-Claude Van Damme,

Les événements Holiday Hoarders et Hokkaido Snow Festival,

Deux nouveaux Twitch Drops : Bomb-Ass Dynamite & Costume Solstice.

“Eminem vs Slim Shady” sera disponible gratuitement du 1er au 31 décembre sur toutes les plateformes : PS5, Xbox Series, Switch 2, PC, iPhone/iPad, et en VR (PS VR2 et PC VR). Egalement au 1er décembre, Hitman World of Assassination débarquera sur ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally, tout en devenant totalement compatible avec la fonctionnalité Xbox Play Anywhere.