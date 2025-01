IO Interactive annonce que Hitman: World of Assassination dépasse les 75 millions d’utilisateurs

C’est beaucoup, mais…

IO Interactive est maintenant fier d’annoncer que Hitman: World of Assassination compte 75 millions de joueurs et de joueuses à travers le monde, dont un million de personnes inscrites encore actives au mois de décembre 2024, signe que le suivi du jeu fonctionne bien et que le public répond présent lors des mises à jour. Le studio signale cependant que seul 40% de la communauté a su venir à bout de la dernière mission en date avec la star belge, sous les traits du méchant Max Vaillant.

Il faut néanmoins savoir ce qui se cache derrière cet énorme chiffre. Ici, puisque Hitman: World of Assassination regroupe l’entièreté de la dernière trilogie Hitman, il faut comprendre que c’est le cumul des trois jeux qui permet d’arriver à ce score. Le choix des mots est aussi important car il n’est pas question de ventes, sans doute pour englober toutes celles et ceux qui ont joué à la partie gratuite de Hitman: World of Assassination, ou qui ont pu en profiter via un abonnement quelconque.

Toujours est-il que le score reste impressionnant pour une licence qui était dans un bien mauvais état avant 2016. IO Interactive espère maintenant rencontrer le même succès (du moins une partie, pour être réaliste) avec son prochain jeu 007, dont on attend toujours des nouvelles.