Hell Let Loose: Vietnam annoncé sur PC et consoles, on a pu en voir (légèrement) plus à la Gamescom

Toujours à la recherche de la plus grande authenticité

Comme son grand frère, Hell Let Loose: Vietnam proposera des affrontements entre joueurs à 50 contre 50. L’objectif des développeurs est de proposer une nouvelle expérience sans pour autant dénaturer la nature même de la licence, afin de faire plaisir aux fans historique et de pouvoir capter un nouveau public.

Pour cela, l’accent est mis sur un gameplay où le travail d’équipe prédomine sur de vastes cartes dessinées avec la plus grande attention. Le but est de créer une expérience authentique et historique des événements survenus lors du conflit au Vietnam entre les années 1965 et 1973.

Les nouveaux venus comme les vétérans pourront compter sur les bases solides du premier jeu, mais avec de nouvelles armes et le support des équipements aériens, maritimes et d’infanterie déployés au cours de ce sombre théâtre d’événements.

Au programme, vous et vos compagnons de bataille seront lancés sur les terribles champs de bataille du conflit au travers de six cartes au cœur du Vietnam, de sa jungle et de ses nombreux dangers. Pour progresser plus facilement dans ces environnements hostiles, il sera possible d’utiliser des bateaux dont le fameux PBR (Patrol Boat, River) américain. Chaque faction disposera également d’un avantage qui lui sera propre et historique.

Les forces américaines pourront ainsi compter sur le support aérien d’hélicoptères. Que ce soit pour un appui via les tourelles de l’appareil ou un transport de troupe, ces véhicules joueront un rôle clé pour permettre l’avancée des troupes, de la reconnaissance et la victoire.

Afin d’équilibrer le conflit, les forces nord-vietnamiennes disposeront d’un vaste réseau de tunnel permettant de prendre l’adversaire par surprise et de se déplacer stratégiquement sur le champ de bataille.

Une première approche lors de la Gamescom 2025

Nous avons eu l’occasion d’échanger avec quelques membres de l’équipe de développement du jeu lors de la Gamescom 2025 et de voir une première version du jeu, l’occasion de repartir avec quelques informations supplémentaires. Précisions que cette session fût plus courte qu’espérée, ce qui ne nous permet pas de proposer un aperçu plus complet du titre.

Tout d’abord, concernant l’équipement des soldats, le studio a cherché une nouvelle fois à mettre à notre disposition des armes, uniformes et véhicules fidèles à l’époque. Ils nous ont montré l’exemple du fusil d’assaut M16 dont ils ont enregistré les sons et qu’ils ont scanné (aux rayures près du modèle) pour offrir une arme la plus convaincante possible.

Visuellement, le titre se voit également bien plus beau que son prédécesseur, mais la build que nous avons vu étant toujours en cours de développement, il faudra attendre un peu plus pour se faire un véritable avis.

Dernier point important, lors de notre échange, l’équipe nous a avoué être consciente que les tutoriels d’Hell Let Loose n’étaient pas particulièrement bien réussis, rendant compliqué l’expérience à un nouveau joueur. Des efforts ont donc été déployés afin d’offrir une expérience plus adaptée aux débutants pour Hell Let Loose: Vietnam.

Hell Let Loose: Vietnam ne dispose pas encore de fenêtre de sortie, mais ce dernier espère une arrivée en 2026 sur PS5, Xbox Series et sur PC via Steam et Epic Games Store.