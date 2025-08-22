Splinter Cell : la série animée Netflix ressort enfin de l’ombre

Splinter Cell Deathwatch : le retour de Sam Fisher prend date sur Netflix

Le dernier épisode canonique de la série de jeux Splinter Cell remonte tout de même à 2013, et le remake du premier opus se fait toujours attendre pour les fans de la franchise. Pourtant, celle-ci, inspirée des romans de Tom Clancy, n’est pas morte.

En 2020, Ubisoft et Netflix ont annoncé un partenariat visant à créer une série d’animation centrée sur l’agent secret et ses célèbres lunettes de vision nocturne. En septembre 2024, un premier teaser vidéo permettait d’en avoir un aperçu. Comme promis, Ubisoft et Netflix ont finalement dévoilé une bande-annonce complète, révélant que Splinter Cell: Echelon 4 sera disponible à partir du 14 octobre 2025 sur Netflix.

Ce projet ne prend ni la forme d’un reboot, ni d’une suite à l’intrigue d’un jeu existant : il s’agit bien d’une nouvelle histoire, conçue pour explorer en profondeur les tensions politiques et les enjeux humains du contre-terrorisme « à l’américaine ».

L’écriture a été confiée à Derek Kolstad, scénariste à qui l’on doit l’univers de John Wick. Pour cette série, Michael Ironside, voix historique de Sam Fisher en anglais, a cédé sa place, estimant que le travail était trop exigeant à ce stade de sa carrière. C’est donc Liev Schreiber (Ray Donovan) qui reprend le rôle avec brio, aux côtés de Kirby Howell-Baptiste.

La réalisation a été confiée à Guillaume Dousse et Félicien Colmet-Daage, deux animateurs dont les noms commencent à s’imposer dans le milieu. La direction artistique est le fruit d’une collaboration franco-danoise entre Sun Creature Studio et Fost Studio. Les thèmes de la loyauté, de la clandestinité et de la moralité, piliers de la franchise, seront au cœur de l’intrigue.