Halo Infinite sortirait le 8 décembre selon plusieurs fuites

L’absence de Halo Infinite s’est faite remarquée hier, mais on se doutait que le jeu préparait une apparition pour l’Opening Night Live de la Gamescom, qui aura lieu ce soir à 20 heures. Et les indices semblent se confirmer, puisque la date de sortie du titre commencer à fuiter de partout.

Halo Infinite launching on December 8 according to this Microsoft Store listing

Official announcement possibly at #OpeningNightLive

