Vous reprendrez bien un peu de dictature ? Tropico 7 annoncé sur console et PC pour 2026

L’océan vous gêne, réduisez sa taille

Jeu de gestion et de construction de ville, la saga Tropico traite avec humour l’idée de la république bananière. Tout en luttant contre les grandes puissances mondiales, il faut développer son archipel et le faire prospérer tout en exerçant un contrôle absolu sur les habitants. Permettant de gérer la construction, la politique et l’économie, Tropico est pour beaucoup de joueurs une licence « doudou » qu’on prend plaisir à retrouver au fil des épisodes. Il sera bientôt possible de retourner exercer le pouvoir aux commandes d’El Presidente, puisque Tropico 7 est désormais une réalité et qu’il sortira en 2026 sur consoles et PC.

Le principe restera le même que d’habitude, avec toutefois des nouveautés bienvenues. Par exemple, il sera possible de modeler le terrain pour développer sa nation comme on l’entend : on pourra déplacer des montagnes (littéralement), créer des plages et façonner de nouvelles îles afin de démontrer sa toute-puissance. Cela ouvre un vaste champ de possibilités qui devrait dynamiser un gameplay déjà agréable, mais parfois un peu répétitif. Pour accompagner cet ajout majeur, l’équipe de développement promet les îles de base les plus vastes jamais vues dans la franchise.

Tropico 7 devrait être encore plus rejouable que ses aînés

Dix nouveaux scénarios seront à découvrir, ainsi que 20 cartes en mode bac à sable et un générateur de cartes aléatoires. La dimension politique du gameplay a également été renforcée pour Tropico 7, avec des factions plus réactives, des conseils à diriger, des « élections » à organiser et des opposants à… écarter. Parmi les nouveaux antagonistes, on retrouvera notamment Victoria Guerra, à affronter sur les cinq cartes de campagne proposées au lancement.

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais aussi de grandes opportunités. En tant que dirigeant bienveillant de votre nation insulaire, guidez vos loyaux citoyens (et votre compte en Suisse) à travers les âges vers une prospérité sans précédent. N’oubliez pas : le contrôle n’est pas tyrannie, c’est l’efficacité, et plus de contrôle signifie plus d’efficacité (sauf quand Penultimo est impliqué, mais c’est une autre histoire).