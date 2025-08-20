Cult of the Lamb affrontera de nouvelles tempêtes avec son extension Woolhaven

Edité par Devolver et doté d’un personnage aussi mignon que terrifiant, Cult of the Lamb avait très largement séduit le public en 2022 avec son mélange de gestion de secte et d’action rogue-lite. Trois ans après sa sortie et après de nombreuses mises à jour, une bonne partie des joueurs a cependant remisé le titre. Pour relancer la dynamique et parce que Massive Monster en a encore sous le coude, Cult of the Lamb aura prochainement droit à une extension massive nommée Woolhaven.

