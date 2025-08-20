Cult of the Lamb affrontera de nouvelles tempêtes avec son extension Woolhaven

Cult of the Lamb : la vengeance éternelle

Dans Cult of the Lamb, vous êtes le dernier agneau sacrificiel d’une religion ancienne dirigée par des dieux au look… Particulier.

Une prophétie annonce la chute des dieux, provoquée par les agneaux. Alors, tout le monde sous le billot. Mais notre agneau n’est pas comme les autres : il est sauvé par une entité bannie et chargé d’accomplir la prophétie. Ici, pas de lutte contre la tyrannie, pas de quête héroïque pour le bien. Non, vous incarnez un agneau-gourou dont l’objectif est de créer une secte démoniaque et d’assouvir sa vengeance, ainsi que celle de son sauveur. Beau à en couper le souffle, empreint d’un humour noir des plus efficaces et doté de mécaniques aussi riches que cruelles, Cult of the Lamb a plu, et même beaucoup.

Dans notre test, nous n’avons eu aucune hésitation au moment de lui accorder un 8,5 sur 10. De multiples mises à jour ont enrichi le contenu, intégré de la coopération et amélioré de nombreux aspects, mais force est de constater que le public finit par passer à autre chose. Pourtant, Massive Monster rappelle qu’on ne quitte pas une secte aussi facilement. À l’occasion de l’Opening Night Live de la Gamescom, Devolver a annoncé la sortie en 2026 d’une extension massive pour Cult of the Lamb.

Woolhaven : une extension qui rafraîchira l’ambiance dès 2026

Le pitch de l’extension Woolhaven donne le ton : le dieu oublié des agneaux, Yngya, nous appelle depuis une étrange montagne pour que nous reconstruisions un village pris par la glace, fassions revenir des âmes perdues et réveillions le terrible Hiver afin de lever le voile sur la vérité derrière les sacrifices. Cette extension, dont la date exacte et le prix restent inconnus, introduira un environnement glaciaire et un certain nombre de mécaniques associées.

Cult of the Lamb : Woolhaven ajoutera ainsi des conditions climatiques difficiles, comme des blizzards et des températures glaciales menaçant la vie de vos fidèles… et la vôtre. Il faudra donc construire de nouvelles structures pour maintenir vos ouailles au chaud et les protéger du gel, ainsi que de la famine. Outre l’ajout de deux nouveaux donjons, Woolhaven permettra à votre culte de se lancer dans l’élevage pour créer des animaux rares, offrant chaleur, laine et viande. Certains pourront être montés, bien que leur utilité reste à confirmer.

Corrompu, ce royaume inédit sera aussi l’occasion de découvrir un nouveau système de choix et de conséquences. Chaque âme sauvée sur la Montagne la souillera davantage, menaçant ensuite toutes les Terres de la Vieille Croyance… Plus que jamais, être démoniaque a un prix. Rendez-vous en 2026 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch pour remettre une pièce dans la machine.