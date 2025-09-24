Test Hades II – La plus belle façon de tuer le Temps

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
9

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Hades II
Hades II
pc
switch
switch 2

Date de sortie : 25/09/2025

  • Une formule maitrisée de bout en bout, encore plus riche que par le passé
  • Mélinoé et toute cette galaxie de personnages à laquelle on s'attache vite
  • Une variété de builds qui donne le tournis
  • Une rejouabilité à n'en plus finir
  • Deux fois plus grand que son prédécesseur
  • Une direction artistique qui fait mouche et un chara-design divin
  • Un casting vocal de haute volée
  • Des musiques à écouter en boucle et en boucle
  • Tourne à merveille sur PC et sur Switch 2
  • Un léger manque de visibilité dans certains niveaux
  • La dernière zone manque un peu d'inspiration
  • Un fin trop convenue ?
9

Vous l’aurez peut-être compris, si l’on retrouve bien le squelette du premier Hades dans cette suite, tout est plus grand, tout est plus beau, tout est plus riche dans Hades II. Si le jeu ne rend pas caduque pour autant le précédent opus, le changement d’un épisode se ressent véritablement lorsque l’on retouche à ce dernier. La proposition est plus qu’impressionnante, à tel point que l’on peine à trouver de véritables points noirs qui viendraient ternir l’aventure. On a de quoi être complétement charmé par l’expérience, qui fait presque un sans-faute. Pour peu que le genre ne vous laisse pas indifférent, Hades II aura de quoi entrer dans votre panthéon personnel et y loger pendant un sacré bout de temps.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Hades II : À quelle heure sortira la version 1.0 du jeu sur PC et Switch ?

pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades II : À quelle heure sortira la version 1.0 du jeu sur PC et Switch ?

Le phénomène Hades II sort enfin sur Nintendo Switch et vous pouvez déjà le précommander

pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le phénomène Hades II sort enfin sur Nintendo Switch et vous pouvez déjà le précommander

Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois

pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois

Hades II reçoit une autre grosse mise à jour et se dirige vers la sortie de sa version 1.0

pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades II reçoit une autre grosse mise à jour et se dirige vers la sortie de sa version 1.0
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires