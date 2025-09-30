Sur Steam, Hades II fait deux fois mieux que le premier Hades

Mélinoé rassemble plus que son grand frère

Dans l’attente de chiffres officiels de la part de Supergiant Games, il est facile de voir que Hades II cartonne sur Steam. Le premier Hades n’avait enregistré qu’un pic à environ 54 000 connexions simultanées à son époque, et l’arrivée de Hades II en accès anticipé avait presque doublé ce score avec environ 103 000 connexions. Maintenant que la version 1.0 est là, le jeu peut réunir encore plus de monde. Ce week-end, il a ainsi presque atteint les 113 000 connexions simultanées sur la plateforme de Valve selon SteamDB.

On est évidemment loin d’autres succès comme un Hollow Knight Silksong, mais la performance est tout de même remarquable. D’autant plus que les avis autour du jeu sont excellents, ce qui devrait une nouvelle fois favoriser le succès du jeu sur la durée.

Hades II est disponible sur PC via Steam et Epic Games Store, en plus des deux Nintendo Switch. D’autres versions consoles devraient arriver au fil des prochaines semaines.