Hades 2 a terminé sa période d'accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois

Et voici un autre prétendant au titre du meilleur jeu de l’année, si l’on se fie à son accès anticipé. Hades 2 a été lancé l’année dernière dans une version incomplète, le temps que Supergiant Games affine sa vision. Et même dans cet état, cette suite avait tout pour plaire. Au fil des mises à jour, le jeu n’a cessé de gagner en ambition, et le voici désormais prêt pour son grand lancement dans sa version 1.0.

