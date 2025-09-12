Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois
Rédigé par Jordan
Et voici un autre prétendant au titre du meilleur jeu de l’année, si l’on se fie à son accès anticipé. Hades 2 a été lancé l’année dernière dans une version incomplète, le temps que Supergiant Games affine sa vision. Et même dans cet état, cette suite avait tout pour plaire. Au fil des mises à jour, le jeu n’a cessé de gagner en ambition, et le voici désormais prêt pour son grand lancement dans sa version 1.0.
Le Temps n’attend plus
Durant le dernier Nintendo Direct en date, Hades 2 a donné de ses nouvelles via une sublime bande-annonce illustrant le combat de la Princesse des Enfers contre son grand-papa. La sortie de cette version 1.0 est donc programmée au 25 septembre prochain, soit dans deux petites semaines seulement. Le jeu sera disponible sur PC, mais aussi sur les consoles de Nintendo, aussi bien sur Switch que sur Switch 2.
Pas plus d’informations pour le moment concernant le contenu apporté par cette version 1.0 du jeu, si ce n’est qu’elle permettra d’assister à la véritable fin des aventures de Melinoé. Pour rappel, cette suite du premier Hades change de perspective avec un tout nouveau casting et le retour du Panthéon grec. Melinoé, sœur de Zagreus, doit retrouver sa famille et la protéger de la menace de Chronos, Titan du Temps, qui a une sacrée dent contre le Mont Olympe.
Pour en savoir davantage sur le jeu, vous pouvez consulter nos premières impressions sur l’accès anticipé.
