Hades II est-il le digne successeur du premier jeu ? Notre avis après une vingtaine d’heures de jeu durant l’accès anticipé

Conditions de test : Nous avons joué pendant plus de 20 heures à la version Steam du jeu en accès anticipé, avant son premier patch. Nous avons vu le bout de chaque chemin à emprunter, même s’il nous reste encore beaucoup d’éléments narratifs à découvrir. On vous renvoie également vers notre aperçu de la version bêta du jeu pour compléter cet avis et ne pas trop se répéter.

Tout ce qu’il faut pour tuer le Temps

La petite sœur de Zagreus prend le relais dans cette suite qui reprend le même univers que le premier Hades, tout en changeant ses enjeux. Le premier rogue-like nous présentait un drame familial sur fond de toile mythologique, tandis que ce second épisode se veut plus épique, avec des conséquences qui vont au-delà du destin de Melinoé.

On gardera sous silence certains aspects de l’histoire tant celle-ci mérite d’être découverte et se présente comme l’un des points fors de l’expérience. Tout comme dans le premier Hades, le récit avance petit à petit à chaque échec de Melinoé, avec des personnages dont les motivations et les caractères se révèlent au fil des discussions et de l’attention qu’on leur réserve.

Hades II fait encore une fois la part belle au panthéon des Dieux grecs avec des figures très reconnaissables allant d’Apollon, Zeus, Poséidon ou Aphrodite, mais ce casting n’est finalement que secondaire face aux habitants de la Croisée des chemins, QG de la princesse des Enfers. Hecate, Némésis, Ulysse et bien d’autres gravitent autour de Mélinoé pour l’aider à leur façon dans sa quête contre Cronos, bien décidé à se venger de ses enfants et à montrer que le Temps ne peut être battu.

Chacun des personnages dispose de sublimes portraits dans la grande tradition du premier Hades, sublimés par des doublages suaves et tout aussi séduisants. Accès anticipé oblige, certains de ces portraits ne sont pas encore finalisés mais difficile d’en tenir rigueur au studio lorsque l’on constate que la galerie de personnages est ici nettement plus grande que dans le premier opus, qui n’avait pourtant pas un si petit casting. On vous laisse le soin de découvrir tout le beau monde impliqué dans cette histoire, mais sachez qu’après 20 heures de jeu, ils nous arrivent encore de croiser des nouveaux visages. C’est dire à quel point la version 1.0 sera riche.

Un second épisode qui repousse les frontières

Car en dehors de quelques portraits manquants et de l’absence d’une région ainsi que de la vraie fin, difficile de se dire que Hades II est au tout début de son accès anticipé. Le polissage est déjà presque parfait, avec aucun bug à l’horizon et un contenu mirifique. C’est bien simple, à l’heure actuelle, Hades II est déjà plus massif que le premier Hades. Ce dernier ne comptait « que » quatre biomes tandis que ce second opus en compte aujourd’hui six (avec un septième en construction), répartis sur deux chemins différents afin d’éviter une certaine monotonie dans les décors.

Hades II ne fait d’ailleurs pas que rajouter des zones juste pour le simple plaisir de rendre le jeu volumineux. Supergiant Games fait l’effort de changer sa mentalité dans le level-design de ces régions en proposant quelque chose de nettement moins linéaire. En témoigne une région dans laquelle on ne va pas de salle en salle, mais de zones ouvertes en zones ouvertes.

Ne vous attendez pas à des mini-mondes ouverts non plus, mais à des zones qui vous laissent davantage respirer, comportant même des récompenses secondaires tout à fait facultatives. Une autre zone vous montre directement toutes les salles et les bienfaits auxquels vous pouvez avoir accès et vous laisse libre de l’ordre dans lequel effectuer ces défis. Hades nous faisait déjà la promesse de rendre chaque run unique. Hades II fait encore mieux.

Mélinoé All Along

Plus de zones, plus de personnages, et donc plus de bienfaits à trouver. Pour celles et ceux qui n’aurait pas déjà joué au premier épisode, chaque salle vous donne accès à une récompense à la fin du défi proposé, dont certaines peuvent être liées à des divinités. Zeus peut par exemple vous laisser choisir un bienfait qui permet à votre arme de faire des étincelles, tandis qu’Aphrodite peut vous donner accès à des capacités pour affaiblir les ennemis, etc..

Puisqu’il y a plus de Dieux à rencontrer, il y aussi davantage de bienfaits différents, ce qui veut donc dire que les potentielles builds sont encore plus grandes que par le passé. Il y a déjà de quoi créer des combos complètement surréalistes en associant les bons bienfaits, alors qu’on ne peut encore qu’en expérimenter qu’une partie. Cette suite a le bon goût de ne pas trop recycler les bienfaits du premier épisode, ni même les armes à porter (ce qui ne le rend donc pas caduque aujourd’hui, jouez-y).

Mélinoé est une sorcière qui ne se bat pas du tout de la même manière que son frère puisqu’elle va pouvoir compter sur ses sorts. Les armes à manier ne sont donc pas les mêmes et cet accès anticipé nous permet d’en découvrir cinq sur les six prévues au total. On a donc le choix entre un bâton, des doubles dagues, une grande hache, des flambeaux mystiques et un crâne capable de lâcher des obus. Un arsenal assez éclectique qui peut déstabiliser au début, surtout si vous avez beaucoup parcouru les Enfers aux côtés de Zagreus. On se dit d’abord que la hache est trop lente, que les flambeaux ne sont pas assez précis… jusqu’à trouver les bons bienfaits qui font que l’on échangerait pour rien au monde ces armes. C’est là tout le charme de la licence, qui nous fait découvrir son potentiel petit à petit.

2025 a déjà son champion

On commence par vite retrouver nos repères dans un jeu qui reste malgré tout dans l’esprit du premier épisode, avant de voir à quel point il en repousse les limites. Il y a tant de petits détails qui viennent s’ajouter à l’expérience de base, comme des outils de récolte pour ensuite crafter des améliorations pour Mélinoé ; des petits animaux de compagnie qui peuvent nous accompagner durant les runs pour nous aider ; des défis préétablis qui ajoutent un challenge supplémentaire, et des tas et des tas d’événements qui peuvent survenir par hasard dans une run que l’on pensait être très classique. Il est fou de se dire que le jeu est déjà aussi riche alors que sa version 1.0 n’arrivera pas avant 2025.

Au-delà de sa richesse, il reste évidemment quelques points à corriger durant tous ces mois qui vont prolonger le développement. L’équilibrage, pour commencer, même si nous n’avons pas rencontré de problème particulier si ce n’est une difficulté quelque peu accrue en comparaison au premier épisode, tandis que certaines Dieux offrent des bienfaits moins satisfaisants que d’autres. La question du dash de Mélinoé fait également débat dans la mesure où elle ne peut pas effectuer une double esquive, mais seulement courir plus vite après un premier dash. Une mécanique qui met du temps à s’apprivoiser et qui semble être dans le viseur du studio pour le premier patch. C’est bien peu de choses à régler pour un jeu qui est déjà un plaisir à contrôler manette en mains.

Alors, faut-il déjà donner sa chance à Hades II ? Avec tout cela, on ne pourra que vous dire que oui même si l’on comprend tout à fait l’envie de se réserver pour plus tard. Mais on ne pourra que trop vous dire qu’il ne faut pas avoir peur d’avoir à faire face à un jeu non-terminé avec cet accès anticipé, car Hades II est, en l’état, déjà l’un des meilleurs jeux sortis de cette année. Autant vous dire qu’il vise le panthéon pour 2025.