Le film BioShock est toujours en cours d’écriture et se basera bien sur le premier jeu de la saga

Un réalisateur trop occupé

Interviewé alors qu’il effectuait la promotion du film The Long Walk, Roy Lee a bien voulu répondre à quelques questions entourant le film BioShock. Tout d’abord, il confirme que cette adaptation se basera bien sur l’histoire du premier jeu BioShock, et non pas sur une histoire complètement originale :

« Netflix veut que tout reste secret. Mais ce sera certainement basé sur le premier jeu BioShock… »

Il confirme également que le script du film est toujours en écriture, à cause du planning très chargé du réalisateur Francis Lawrence, occupé sur The Long Walk ainsi que sur le prochain opus de la saga Hunger Games, sa prochaine priorité :

« Eh bien, The Long Walk est devenu réalité parce que BioShock a été un peu retardé, ce qui nous a obligés à travailler davantage sur le scénario. Pendant ce temps, nous avons tourné The Long Walk, et [Francis Lawrence] était déjà engagé pour le prochain Hunger Games. Et maintenant, on attend qu’il finisse Hunger Games, et le script est en cours de rédaction. »

Autant dire que le film BioShock ne verra pas le jour avant plusieurs longues années étant donné que ce film Hunger Games est prévu pour fin 2026, si le projet n’est pas abandonné entre temps. Aujourd’hui, les nouvelles sont rassurantes, mais l’état de la licence nous fait forcément craindre le pire.