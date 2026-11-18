Les totems en bref dans Soulframe

Dans Soulframe, les totems sont des « reliques spirituelles imprégnées de l’essence des créatures d’Alca ». Autrement dit, ils sont liés aux animaux sauvages que l’on peut croiser en jeu : les lapins, les canards, les faons, les rats, les castors ou encore les écureuils, chaque animal proposant 2 totems différents et conférant un effet unique à n’importe quelle arme. Car ils sont universels, à l’exception de certains totems, plus rares, qui ne peuvent être associés qu’à un type d’arme spécifique, et affichant une icône particulière dans le coin supérieur gauche.

De plus, chaque totem est aléatoirement lié à l’une des 3 Vertus du jeu : le Courage, la Grâce ou l’Esprit, facilement reconnaissable grâce à sa couleur. S’il est possible de l’équiper dans n’importe quel emplacement, le placer dans un emplacement correspondant à sa Vertu de prédilection permettra de renforcer son effet. En revanche, il est impossible d’équiper deux totems octroyant le même effet sur une même arme, et cela même s’il est lié à deux Vertus différentes.

Pour l’équiper, il suffit donc de cliquer sur l’icône « Enchantements », juste à côté de l’arme, puis de sélectionner l’un des 3 emplacements, correspondant eux aussi à chacune des 3 Vertus.

Tout en sachant qu’un quatrième emplacement de totem supplémentaire est disponible en plaçant une rune au milieu du schéma. Sans oublier de préciser que chaque totem peut être amélioré jusqu’au rang 3 contre de l’Harmonie.

Comment obtenir des totems ?

Pour obtenir des totems dans Soulframe, il suffit de charmer des animaux sauvages en jouant de la flûte. Plus concrètement, lorsque vous repérez un animal, activez votre vue spectrale et utilisez une attaque légère dessus pour lancer une sorte de mini-jeu musical consistant à jouer une séquence de notes. Appuyez alors sur les touches indiquées sur la partition, tout en essayant d’être le plus précis possible pour réussir des notes parfaites et tenter d’obtenir le meilleur totem en guise de récompense. Notez juste, comme pour la pêche, qu’il convient de restaurer la flore et la faune d’une région en détruisant le Siphon de l’Ode correspondant au préalable pour y croiser des animaux sauvages.

En effet, il existe 3 niveaux de rareté : commun, peu commun et rare, qui se distinguent par la couleur de la fourrure de l’animal, mais aussi par le nombre de feuilles qui apparaîtra autour, c’est-à-dire 3 pour un totem commun, 4 pour un totem peu commun et 5 pour un rare. Une fois dans votre inventaire, la rareté se différencie par la couleur de la couronne de ronces entourant l’animal, et par sa valeur de revente (250 d’Harmonie pour un totem commun, 500 pour un peu commun et 750 pour un rare).

Par ailleurs, n’hésitez pas à libérer les animaux enfermés dans des cages dans certains camps ennemis, sans même avoir besoin de les charmer pour obtenir d’autres totems.

Enfin, si besoin, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil du côté de notre guide pour en savoir plus et pour toujours plus d’astuces sur Soulframe.