La version 2.2 de Genshin Impact ne présente qu’un seul nouveau personnage jouable, qui n’est autre que Thomas, que l’on a croisé à plusieurs reprises au cours de l’aventure. Afin de voir s’il faut l’invoquer ou non, on revient sur les caractéristiques du personnage, ses aptitudes et ses matériaux d’élévation.

Présentation de Thomas

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Pyro ( )

: Pyro ( ) Arme : Arme d’hast

: Arme d’hast Seiyū : Masakazu Morita

: Masakazu Morita Anniversaire : 09 janvier

: 09 janvier Date d’arrivée bannière Thomas : 02 novembre 2021

Description officielle : « L’employé de maison du Clan Kamisato. Un négociateur bien connu à Inazuma. »

Compétence Thomas

Compétences actives

Attaque normale : Enchaîne jusqu’à 4 coups de lance.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups de lance. Attaque chargée : Charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route.

: Charge en ligne droite et inflige des dégâts aux ennemis sur sa route. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Bénédiction flamboyante : Thomas utilise la pointe de sa lance comme point d’appui pour canaliser les flammes et effectuer un coup de pied qui inflige des dégâts Pyro de zone et libère une barrière défensive brûlante. Au moment où elle se déclenche, la barrière applique l’élément Pyro à Thomas. L’absorption des dégâts de la barrière est fonction des PV max de Thomas. La barrière brûlante possède les caractéristiques suivantes : Elle absorbe les dégâts Pyro avec 250% d’efficacité. L’absorption de dégâts restante d’une barrière brûlante existante se cumulera si une autre barrière brûlante est obtenue en même temps, tandis que sa durée sera actualisée. L’absorption maximale de dégâts de la barrière ne dépassera pas un certain pourcentage des PV max de Thomas.

: Thomas utilise la pointe de sa lance comme point d’appui pour canaliser les flammes et effectuer un coup de pied qui inflige des dégâts Pyro de zone et libère une barrière défensive brûlante. Au moment où elle se déclenche, la barrière applique l’élément Pyro à Thomas. L’absorption des dégâts de la barrière est fonction des PV max de Thomas. La barrière brûlante possède les caractéristiques suivantes : O-yoroi écarlate : Thomas fait tournoyer sa lance, tranchant ses ennemis avec des flammes rugissantes qui infligent des dégâts Pyro de zone et se transforment en un o-yoroi embrasé. O-yoroi embrasé : L’attaque normale d’un personnage déployé affecté par un o-yoroi embrasé déclenchera un effondrement ardent qui inflige des dégâts Pyro de zone et crée une barrière brûlante. Un effondrement ardent peut être déclenché une fois toutes les secondes. Une barrière brûlante créée de cette manière est identique à celle créée grâce à la compétence élémentaire Bénédiction flamboyante de Thomas, à l’exception de la quantité de dégâts qu’elle peut absorber : Elle absorbe les dégâts Pyro avec 250 % d’efficacité. L’absorption de dégâts restante d’une barrière brûlante existante se cumulera si une autre barrière brûlante est obtenue en même temps, tandis que sa durée sera actualisée.

: Thomas fait tournoyer sa lance, tranchant ses ennemis avec des flammes rugissantes qui infligent des dégâts Pyro de zone et se transforment en un o-yoroi embrasé.

Compétences passives

Superposition d’armures : Lorsque le personnage déployé obtient ou actualise une barrière brûlante, la force de son bouclier augmente de 5% pendant 6 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,3 secondes et cumulé jusqu’à 5 fois.

: Lorsque le personnage déployé obtient ou actualise une barrière brûlante, la force de son bouclier augmente de 5% pendant 6 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,3 secondes et cumulé jusqu’à 5 fois. Assaut enflammé : Les dégâts infligés par l’effondrement ardent d’O-yoroi écarlate augmentent d’une valeur équivalant à 2,2% des PV max de Thomas.

: Les dégâts infligés par l’effondrement ardent d’O-yoroi écarlate augmentent d’une valeur équivalant à 2,2% des PV max de Thomas. Passion pêche : Lorsque le voyageur réussit une pêche à Inazuma, l’aide de Thomas accorde 20% de chances d’obtenir le double de prises.

Constellation

Devoir de camaraderie : Lorsqu’un personnage protégé par la barrière brûlante de Thomas subit une attaque (Thomas excepté), les temps de recharge de Bénédiction flamboyante et d’O-yoroi écarlate de Thomas diminuent de 3 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes.

: Lorsqu’un personnage protégé par la barrière brûlante de Thomas subit une attaque (Thomas excepté), les temps de recharge de Bénédiction flamboyante et d’O-yoroi écarlate de Thomas diminuent de 3 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes. Compétence de subordonné : Prolonge la durée d’O-Yoroi écarlate de 3 secondes.

: Prolonge la durée d’O-Yoroi écarlate de 3 secondes. Résolution à toute épreuve : Niveau d’aptitude Bénédiction flamboyante +3.

: Niveau d’aptitude Bénédiction flamboyante +3. Planification à long terme : Après avoir utilisé O-yoroi écarlate, Thomas récupère 15 points d’énergie élémentaire.

: Après avoir utilisé O-yoroi écarlate, Thomas récupère 15 points d’énergie élémentaire. Feu incontrôlable : Niveau d’aptitude O-yoroi écarlate +3.

: Niveau d’aptitude O-yoroi écarlate +3. Coeur brûlant : Lorsqu’une barrière brûlante est obtenue ou actualisée, les dégâts des attaques normales, chargées et plongeantes de tous les personnages de l’équipe augmentent de 15% pendant 6 secondes.

Comment jouer Thomas

Vous l’aurez compris avec ses aptitudes, Thomas n’est pas forcément un personnage offensif qui fera beaucoup de dégâts, comme une Xiangling qui est utilisée en support pour ce rôle.

Même si son éveil augmente son attaque, Thomas n’a pas pour but de rester sur le terrain pour faire des dégâts. Il est avant tout là pour instaurer ses boucliers et doit donc être joué dans des teams quick swap, où il ne restera que quelques secondes sur le terrain.

Avec qui jouer Thomas ?

Etant donné que Thomas a surtout un rôle défensif, il sera idéal à placer dans les teams n’ayant pas de soigneurs ou de personnages Géo. En somme, dans les Abysses par exemple, il est recommandé de le jouer dans une équipe qui pourra bénéficier d’un personnage Pyro, tout en apportant un rôle défensif avec un bouclier pouvant palier au manque de soin (si vous n’avez pas Bennett par exemple).

Meilleur équipement Thomas

Quelle arme pour Thomas ?

Bâton d’Homa : L’arme la plus efficace pour Thomas, qui augmentera ses dégâts critique en plus des ses PV grâce à l’effet passif.

: L’arme la plus efficace pour Thomas, qui augmentera ses dégâts critique en plus des ses PV grâce à l’effet passif. Berge de la Voûte d’Azur : Une autre option valable en arme 5 étoiles, qui reste un peu moins efficace que le Bâton d’Homa, mais qui fera l’affaire.

: Une autre option valable en arme 5 étoiles, qui reste un peu moins efficace que le Bâton d’Homa, mais qui fera l’affaire. La Prise : Cette lance reste un excellent choix pour quasiment tous les lanciers, et aidera Thomas pour sa Recharge d’énergie.

: Cette lance reste un excellent choix pour quasiment tous les lanciers, et aidera Thomas pour sa Recharge d’énergie. Lance de Favonius : Même principe que pour La Prise, mais plus accessible, à condition d’avoir un taux de critique suffisant pour profiter du bonus passif.

Meilleur set pour Thomas

Sorcière des flammes ardentes (2 pièces) : Le set de base pour tous les personnages Pyro, qui servira là aussi avec Thomas.

: Le set de base pour tous les personnages Pyro, qui servira là aussi avec Thomas. Ancien rituel royal (2 pièces) : Si jamais Thomas manque de Recharge d’énergie, le set 2 pièces fera l’affaire.

: Si jamais Thomas manque de Recharge d’énergie, le set 2 pièces fera l’affaire. Tenacité du Millelithe (2 pièces) : Parfait pour augmenter les PV et donc les boucliers de Thomas, à prioriser.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : PV %

: PV % Coupe : PV% > Dégâts Pyro

: PV% > Dégâts Pyro Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Thomas ?

PV % Recharge énergie Taux critique Dégâts critiques Maitrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes

Matériaux d’élévation Thomas

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Thomas :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Champignon fluorescent / 3 x Insigne du pilleur / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Champignon fluorescent / 3 x Insigne du pilleur / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Perle brûlante / 10 x Champignon fluorescent / 15 x Insigne du pilleur / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Perle brûlante / 10 x Champignon fluorescent / 15 x Insigne du pilleur / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Perle brûlante / 20 x Champignon fluorescent / 12 x Insigne de corbeau en argent / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Perle brûlante / 20 x Champignon fluorescent / 12 x Insigne de corbeau en argent / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Perle brûlante / 30 x Champignon fluorescent / 18 x Insigne de corbeau en argent / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Perle brûlante / 30 x Champignon fluorescent / 18 x Insigne de corbeau en argent / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Perle brûlante / 45 x Champignon fluorescent / 12 x Insigne de corbeau en or / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Perle brûlante / 45 x Champignon fluorescent / 12 x Insigne de corbeau en or / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Agate Agnidus / 20 x Perle brûlante / 60 x Champignon fluorescent / 24 x Insigne de corbeau en or / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Thomas

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Thomas :

Enseignement de l’Ephémère / Guide de l’Ephémère / Philosophie de l’Ephémère

Insigne de pilleur / de corbeau en argent / de corbeau en or

Papillon infernal

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.