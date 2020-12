Sorti initialement en 1998, Resident Evil 2 a attendu 2019 pour se payer un remake, qui ajuste l’expérience pour la remettre au goût du jour. On y suit toujours les mésaventures de Claire Redfield et Leon S.Kennedy, piégés dans Raccoon City et faisant face à l’invasion d’infectés. Afin de vous aider à voir le bout du jeu sans rien manquer, nous vous proposons un guide complet qui revient sur les différentes missions du jeu ainsi qu’une FAQ qui répondra à toutes vos questions.

FAQ (Foire aux questions)

Vous retrouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le jeu.

Quand et où sort Resident Evil 2 Remake ?

Resident Evil 2 Remake est disponible depuis le 25 janvier 2019 sur les plateformes PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Resident Evil 2 Remake sortira t-il sur PS5 et Xbox Series ?

Pour le moment, Capcom n’a pas communiqué sur une version optimisée pour Resident Evil 2 Remake. Etant donné que Devil May Cry 5 y a eu droit, on peut penser que l’éditeur se penchera sur le cas d’une version next-gen dans les mois où années à suivre. En attendant, le titre est bien jouable sur les deux machines avec la rétrocompatibilité.

Est-ce que Resident Evil 2 Remake sortira sur Switch ?

Rien n’est prévu pour le moment concernant un portage sur Switch. En revanche, de nombreuses rumeurs et leaks semblent pointer vers une version cloud de Resident Evil 3 Remake sur Switch. Reste à voir si cela se vérifiera et si ce sera aussi le cas de Resident Evil 2 Remake.

Quelle est la durée de vie de Resident Evil 2 ?

La campagne principale de Resident Evil 2 Remake n’est pas très longue. Il faut compter environ 8 heures pour la terminer. Pour ce qui est du reste, la durée de vie du jeu se situe aux alentours de 15 à 25 heures.

Quels sont les changements de Resident Evil 2 Remake ?

Le plus gros changement se situe évidemment à l’aspect visuel du jeu, qui emprunte le moteur RE Engine de Capcom pour obtenir ce résultat. La caméra est également l’un des détails majeurs de ce remake, qui abandonne les points de vues fixes pour une caméra à l’épaule, afin de rendre l’expérience plus moderne.

En ce qui concerne le scénario, en dehors de quelques petits ajustements, rien ou presque ne change. On note que le système de sauvegarde est en revanche quelque peu différent, avec la possibilité de sauvegarder automatiquement.

Combien de scénarios sont jouables dans Resident Evil 2 Remake ?

Claire et Leon ont chacun droit à leur propre scénario dans le jeu. Une fois le premier scenario terminé (n’importe lequel des deux), les joueurs peuvent jouer au second scénario, qui reprend les mêmes événements mais sous le point de vue de l’autre personnage.

Est-ce qu’il y a plusieurs fins dans Resident Evil 2 Remake ?

Oui et non. Techniquement, chaque scénario possède sa propre fin, et c’est en complétant les deux campagnes que vous pourrez assister à la vraie fin. Mais il n’existe pas de fins alternatives basées sur vos choix.

Resident Evil 2 Remake possède t-il des DLC ?

Un seul DLC a été distribué à ce jour, à savoir The Ghost Survivors. Ce dernier est gratuit, et nous place dans la peau de plusieurs personnages comme Robert Kendo ou Katherine Warren pour vivre de courtes histoires.

