Lorsque vous avancez dans Resident Evil 2 Remake, vous ferez face à diverses énigmes. Comme le veut si bien la série de jeux d’horreur d’ailleurs. A un moment, vous devrez résoudre l’énigme de l’échiquier. C’est dans la salle de surveillance que vous aurez affaire à ce casse-tête. On vous explique comment faire.

Comment résoudre l’énigme échiquier ?

Des panneaux électriques demanderont des pièces de jeu d’échecs, afin d’ouvrir la porte blindée. Vous trouverez ces petites pièces dans la salle de stockage (Reine et Roi), tandis que la Tour sera dans le couloir entre l’atelier et la salle de pause. Les trois autres (Cavalier, Fou et Pion) seront déjà posés sur les différentes prises du mur.

Une fois que vous avez en votre possession toutes les pièces, retournez dans la salle de surveillance et assemblez le tout. L’emplacement des différentes parties manquantes ne change pas en fonction du scénario A ou bis. Cependant, l’ordre de celles-ci varie lors de l’assemblage du puzzle. Voici l’ordre des deux possibilités :

Scénario A :

Gauche : Fou – Tour – Cavalier

Droite : Roi – Reine – Pion

Scénario Bis :

Gauche : Reine – Fou – Roi

Droite : Pion – Tour – Cavalier

Pour plus d’astuces, consultez notre guide complet de Resident Evil 2 Remake. On vous donne par exemple l’ensemble des emplacements pour les armes ou encore les codes pour les coffres.