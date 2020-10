Resident Evil 3 Remake : une version cloud pour la Switch ?

Lors de son Mini Nintendo Direct Surprise hier, Nintendo a surpris pas mal de monde en annonçant l’arrivée de versions cloud de certains jeux sur sa console, à commencer par Hitman III et Control Ultimate Edition. On s’en doute, ces deux-là ne devraient pas être les derniers, et de nouveaux indices laissent penser que Resident Evil 3 Remake pourrait bien arriver de cette façon sur la console de Nintendo.

Le cloud, futur star de la Switch ?

C’est via un dataminage relayé sur Resetera, repéré par GamingBolt, qu’un utilisateur a pu fouiner dans les données de la page officielle de Control sur Switch. Il a ainsi pu découvrir l’image principale de Resident Evil 3 Remake, avec la mention « cloud version » directement apposée sur la jaquette. Le tout a très vite été retiré, mais le mal était fait.

Bien entendu, il faut prendre cette information avec des pincettes, étant donné que Nintendo n’a fait aucun commentaire là-dessus. On imagine aussi que si cette version existe, elle ne sera pas annoncée tout de suite étant donné que Nintendo a confirmé que le Nintendo Direct d’hier serait le dernier de 2020.