Nous allons vous dévoiler la position des 11 armes à collectionner dans ce Resident Evil 2 version 2019 avec cette vidéo. Comme vous le savez, deux campagnes distinctes sont disponibles au sein du jeu. Celle de Leon et de Claire, chaque aventure dispose de ses propres armes à collectionner.

Où sont toutes les armes de Resident Evil 2 Remake ?

Avec cette vidéo, vous allez connaître l’emplacement et la description de l’ensemble de l’arsenal. Sur un total de 11 armes, vous pourrez en trouver :

5 avec Leon

6 avec Claire

L’endroit restera le même, cependant, l’arme sera quant à elle différente en fonction de votre personnage. On notera la présence d’une douzième arme, disponible en finissant la difficulté la plus élevée avec le rang S. Pour plus d’astuces, consultez notre guide complet de Resident Evil 2 Remake.