Comme à sa grande habitude, la série ne manque pas d’insérer quelques casse-têtes sur la route des joueurs. Resident Evil 2 Remake cache pas moins de 8 coffres et autres contenants protégés par un code. Nous allons vous lister tout de suite les différentes solutions pour les ouvrir avec tous les mots de passe. À savoir, aucune différence entre les différentes plateformes concernant les combinaisons des codes.

Cela vous permettra aussi d’avancer sur les trophées / succès :

Expert en cambriolage – Ouvrir un coffre portatif.

Premier cambriolage – Ouvrir un coffre à cadran.

Jill serait fière – Ouvrir tous les coffres et cadenas du jeu

Liste des différentes combinaisons

Voici l’ensemble des mots de passe (ou codes comme vous préférez) pour ouvrir les coffres :

Coffre bureau ouest : G9, D15, G7

: G9, D15, G7 Bureau ouest, secrétaire : Cadenas gauche : NED / Cadenas droite : MRG

: NED / Cadenas droite : MRG Salle des douches 2F : CAP

: CAP Casier 3F : DCM

: DCM Coffre salle d’attente : G6, D2, G11

: G6, D2, G11 La salle des commandes des égouts : SZF

: SZF Coffre du bassin de traitement : G2, D12, G8

Localisation des coffres et cadenas

Coffre bureau Ouest

Localisation : Poste de police 1F, bureau ouest

Code : G9, D15, G7

Récompense : Sacoche

Bureau ouest, secrétaire

Localisation : Poste de police 1F, bureau ouest

Cadenas gauche : NED / Cadenas droite : MRG

Récompense : Amélioration d’arme

Salle des douches

Localisation : Poste de police 2F, salle des douches

Cadenas : CAP

Récompense : munitions

Casier 3F

Localisation : Poste de police 3F, en haut des escaliers

Cadenas : DCM

Récompense : munitions

Coffre salle d’attente

Localisation : Poste de police 2F, salle d’attente derrière le comptoir

Code : G6, D2, G11

Récompense : Amélioration d’arme

La salle des commandes des égouts

Localisation : Égouts sous-terrain, salle des commandes

Cadenas : SZF

Récompense : Munitions

Coffre du bassin de traitement

Localisation : Égouts sous-terrain, salle du bassin de traitement

Code : G2, D12, G8

Récompense : Amélioration d’arme

Voilà, plus aucun coffre, ni même cadenas ne vous résistera. On notera la présence de deux petites boîtes, dans lequel renferment les deux touches manquantes de l’armurerie. Celles permettant d’ouvrir les casiers. Cependant, la combinaison reste aléatoire et vous devrez trouver le bon ordre au bout de quelques minutes seulement. Voici tout de même leur localisation.

Coffre portable 1

Localisation : Poste de police 2F, salle des douches

Code : Aléatoire

Récompense : Touche manquante de l’armurerie

Coffre portable 2

Localisation : Poste de police 2F, buanderie, nécessite la clé Carreaux

Code : Aléatoire

Récompense : Touche manquante de l’armurerie

Pour plus d’astuces, consultez notre guide complet de Resident Evil 2 Remake.