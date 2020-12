Comme dans le Resident Evil 2 de 1998, il existe des modes de jeu supplémentaires. Ceux-là sont disponibles seulement à certaines conditions, et ne sont pas présents au lancement du jeu. Ici, on vous explique comment débloquer le mode The 4th Survivor. Ce mode de jeu permet d’incarner Hunk, l’agent spécial de l’Umbrella Security Service. C’est en réalité le chef de l’équipe Alpha, envoyé pour récupérer le virus G.

Comment faire ?

Il suffit tout simplement de finir une première fois le scénario principal avec Claire ou Leon. Mais ce n’est pas tout, car il faudra ensuite terminer le mode Bis du personnage non sélectionné pour votre premier run (donc Claire si vous avez terminé avec Leon et inversement).

Aucune condition concernant la difficulté abordée ou autre, il suffit simplement d’en venir à bout. À la fin de ces deux campagnes, vous débloquerez en extra la mission : The 4th Survivor, qui est donc le scénario mettant en avant Hunk.

