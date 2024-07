Le live à ne surtout pas manquer pour la communauté

Le rendez-vous pour la présentation de la version 5.0 est déjà donné. Et pour une fois, il faudra être matinal puisque contrairement aux autres lives qui ont lieu chez nous aux alentours de 13 ou 14 heures, celui-ci aura lieu à 6 heures du matin le 16 août prochain. Si les plans changent, c’est sans doute parce que ce live va être intégré aux festivités du Genshin Impact FES 2024, qui aura lieu à Shangaï du 15 au 18 août prochain.

Annonce du programme spécial de la version 5.0 de Genshin Impact Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce !

Durant ce live, on peut donc s’attendre à ce que la région de Natlan soit largement mise en avant, puisqu’il s’agira de la principale nouveauté de la version 5.0. Les personnages que sont Mualani, Kachina et Kinich seront également présentés avec du gameplay, et on peut s’attendre à ce que tous les événements de la 5.0 soient détaillés, comme pour chaque live. On espère également que cela ne se limitera pas à ce programme étant donné l’importance du passage à la version 5.0, et que d’autres belles annonces autour de la licence sont à prévoir.

