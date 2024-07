Genshin Impact lève le voile sur les personnages de Natlan, la nouvelle région du jeu

L’archon Pyro nous invite dans l’arène

Pas besoin d’attendre la présentation de la version 5.0 pour savoir quels personnages il sera possible de rencontrer à Natlan. On en avait déjà découvert trois mais cette vidéo va bien plus loin en s’attardant sur des personnages encore jamais vu jusqu’ici, notamment ce qui semble être l’archon Pyro, facilement reconnaissable grâce à sa longue chevelure rouge et l’importance que celle-ci a dans cette vidéo.

On remarquera également la présence de Capitano, l’un des Exécuteurs des Fatui aperçu dans la présentation de ces derniers il y a quelques temps. Un opposant qui devrait potentiellement se mesurer à nous et à l’archon Pyro dans l’arène de Natlan, qui semble être au centre des événements de la région.

Voici le nom des personnages de Natlan apparus dans cette vidéo (par ordre d’apparition) :

Mualani

Kachina

Kinich

Citalli

Xilonen

Iansan

Chasca

Mavuika (sans doute l’archon Pyro)

Ororon (la silhouette à droite de Capitano)

Cette version 5.0 devrait normalement sortir à la toute fin du mois d’août, et d’ici là, le studio aura le temps de nous en dire encore plus sur Natlan. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.