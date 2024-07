Après un mois de juin relativement correct sans être incroyable, Sony a dévoilé les prochains titres PS Plus à venir. Disponibles plus tard dans la journée, on va y retrouver un titre incontournable du catalogue de Gearbox, un phénomène des dernières années et un jeu de sport. Voici une présentation des jeux PS Plus de juillet 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de juillet 2024 ?

Voici la liste des jeux offerts en juillet sur le PlayStation Plus Essentials :

Précisons également qu’il y a un bonus pour les joueurs et joueuses Genshin Impact, avec quelques monnaies en jeu que l’on peut récupérer jusqu’au 16 juillet. Quant aux jeux, ils seront disponibles au téléchargement dès ce mardi 2 juillet dans la journée.

Borderlands 3

Borderlands 3 est un jeu de tir à la première personne avec des mécaniques action-RPG. La nouvelle génération de Chasseurs de l’Arche accompagnent Lilith et les autres dans leur lutte contre les Jumeaux Calypso et leur secte des Enfants de l’Arche. En plus du gameplay modernisé, la principale nouveauté de cet épisode est la possibilité d’aller sur d’autres planètes que Pandore. Toujours très axé sur la coopération, des efforts ont également été fait à ce niveau-là que ce soit via le partage ou non du butin et la mise à niveau des ennemis selon chaque joueur. – Lire le test complet

NHL 24

NHL 24 est un jeu de hockey sur glace développé et édité par Electronic Arts. Le titre vous propose de vivre la compétition à travers différents modes de jeu. Dans ce nouvel épisode, on y retrouve notamment plusieurs améliorations pensées pour les nouveaux venus, pour faciliter leur découverte de la franchise et d’autres ajouts qui concernent la physique et les mécaniques.

Among Us

Among Us est un jeu de survie asymétrique jouable jusqu’à 10 joueurs. Vous y incarnerez un petit personnage qui devra effectuer de nombreuses tâches dans un vaisseau spatial afin de le remettre sur pied, histoire de pouvoir vous enfuir. Mais attention, parmi l’équipage se cachera des imposteurs, prêt à tout pour vous empêcher à arriver à vos fins, quitte à vous tuer au détour d’un couloir. Établissez une stratégie, faites tout pour vous en sortir et démasquer vos ennemis.