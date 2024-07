Genshin Impact : Tout savoir sur la version 4.8 (Emilie, nouvelle zone, premiers personnages de Natlan…)

La zone estivale change encore

Chaque été, Genshin Impact met en place une nouvelle zone accessible de manière temporaire. Pour cette année 2024, c’est bien une zone complètement inédite qui sera au programme, avec une île qui a perdu de ses couleurs, peuplée d’animaux en origamis et de jouets dans tous les sens.

Vous devrez venir en aide aux origamis tout en éclaircissant un mystère à propos d’un énorme jouet dragon. Vous ne serez pas seuls pour faire cela, puisque des personnages comme Navia, Kirara, Nilou ou même Nomade seront de la partie, sans parler du tout nouveau personnage, Emilie.

Les bannières de la version 4.8

Emilie est donc le nouveau personnage 5 étoiles de la version 4.8, et le seul. Cette lancière de type Dendro apposera sur le champ de bataille une sorte de lanterne qui va infliger régulièrement des dégâts aux ennemis, ce qui fera donc d’elle, sans doute, un personnage sub-DPS qui n’interviendra sur le terrain que pour déclencher cette compétence.

Pour ce qui est des bannières de la version 4.8, on retrouvera Nilou et Navia dans la première phase. Il faudra attendre la seconde phase pour y invoquer Emilie, sauf si vous préférez Yelan qui sera de retour.

Les événements de la version 4.8

Première nouveauté importante l’ajout de deux nouveaux costumes : un pour Nilou, l’autre pour Kirara. Il faudra payer pour obtenir celui de Nilou, mais celui de Kirara pourra être obtenu gratuitement en participant aux différentes activités de la nouvelle île temporaire.

C’est aussi là que l’on retrouvera l’événement principal de la mise à jour, composé comme à chaque fois de divers mini-jeux. L’un d’entre eux vous fait voler façon Peter Pan avec un gameplay shoot’em up ; un autre imite le principe de la machine à pince avec des soldats à attraper sur un plateau ; un défi orienté sur les combats avec deux équipes à former vous permettra de vous défouler, et enfin, un distributeur d’origami vous donnera accès à plein de figurines à échanger avec vos amis et à placer dans la Sérénithéière.

On retrouvera également un nouveau mode permanent lié au Théâtre Imaginaire, qui va demander de remplir des défis liés à certains personnages. Cela vous donnera ensuite à une animation de course un peu différente pour ce personnage (des flammes seront laissées sur le sillage de Diluc, par exemple). Pour participer à ces défis, vous devrez obtenir deux clés spéciales, en sachant que vous ne pourrez en obtenir qu’un par rotation du Théâtre imaginaire.

Cela pourrait suffire mais la version 4.8 marquera aussi le retour d’un événement centré sur la photo ainsi qu’un autre événement avec des combats à enchainer via plusieurs équipes. De nouvelles cartes seront ajoutées au TCG tandis que le mini-jeu façon curling sera encore présent, avec cette fois-ci un mode PvP.

On notera enfin quelques améliorations dans l’expérience avec la possibilité de masquer entièrement le HUD et d’autres bricoles, même si la nouveauté qui intéressera le plus est celle vous permettant de stocker vos points de vécu. Dès la mise à jour 4.8, lorsque vous accumulerez des points de vécu en trop, vous les conserverez pour qu’ils soient ensuite utilisés le lendemain et les jours d’après. Le système et simplement remis à zéro d’une mise à jour à l’autre. Pratique pour ne plus faire qu’une grosse session de jeu et valider ensuite chaque jour ses points sans passer par les quêtes quotidiennes.

Le casting de Natlan se présente

Au-delà de cette mise à jour 4.8, c’est aussi la 5.0 qui se prépare. Natlan était au coeur d’une nouvelle vidéo pour nous montrer plus de décors, mais aussi ses premiers personnages. On ne sait pas s’il s’agira de ceux présents dans la 5.0 dans les bannières, mais on a pu en découvrir trois.

La première semble de type Géo et pourra se déplacer avec une énorme foreuse. On ne sait pas s’il s’agit d’une attaque comme Kirara ou d’un vrai moyen de transport unique au personnage. Même interrogation avec une jeune femme qui se déplace sur un requin et qui doit donc être de type Hydro. Un jeune homme complète le trio, visiblement de type Dendro et capable de voyager facilement dans les airs.

Tous les codes primo-gemmes

Voici les codes temporaires distribués durant le live qui permettent d’obtenir des récompenses, dont des primo-gemmes :

YS2WHUHFNQ5M

5TJWHDHX7R59

PTKXYUGW7R6D

Quand sortira la version 4.8 de Genshin Impact ?

La version 4.8 de Genshin Impact sera disponible à partir du 17 juillet prochain. Une maintenance aura lieu dans la matinée et vous recevrez 600 primo-gemmes en compensation pour cela.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.