Niveau du monde 5 The Seven Deadly Sins Origin : comment le débloquer et comment fonctionne la frénésie ?

Comment débloquer le Niveau du monde 5 dans The Seven Deadly Sins Origin ?

Le Niveau du monde dépend du niveau de votre Livre stellaire, la progression de compte du jeu. Chaque palier demande un niveau minimum :

Niveau du monde 1 : Livre stellaire niveau 1

: Livre stellaire niveau 1 Niveau du monde 2 : Livre stellaire niveau 15

: Livre stellaire niveau 15 Niveau du monde 3 : Livre stellaire niveau 30

: Livre stellaire niveau 30 Niveau du monde 4 : Livre stellaire niveau 40

: Livre stellaire niveau 40 Niveau du monde 5 : Livre stellaire niveau 50

Avec la version 2.3, le niveau maximum du Livre stellaire passe de 50 à 59 : les joueurs déjà bloqués au niveau 50 peuvent donc continuer à progresser.

Pour faire monter le Livre stellaire, les principales sources d’expérience sont :

Avancer dans la quête principale. Terminer les quêtes annexes. Ramasser les fragments stellaires disséminés sur la carte, que notre carte interactive de 7DS Origin permet de repérer.

Comment fonctionne la Frénésie de corruption ?

La Frénésie de corruption est le principal contenu du Niveau du monde 5. Elle se joue seul ou en groupe :

Une jauge, en haut de l’écran principal, se remplit avec le temps, même hors connexion. Une fois pleine, un boss de terrain devient corrompu. Jusqu’à trois boss différents peuvent l’être en même temps. Dans la région touchée, la récolte, le minage et les quêtes sont bloqués tant que le boss n’est pas vaincu. Trois colonies de corruption apparaissent autour du boss. Purifier la fleur de l’Abysse d’une colonie avec le Livre stellaire retire l’un de ses renforcements, jusqu’à trois au total (il faut battre les ennemis autour avant de purifier la fleur). Battez le boss pour obtenir des cubes de récompense, qui s’ouvrent avec 30 x clés de cube.

Purifier les colonies n’est pas obligatoire, mais un boss avec ses trois renforcements est bien plus coriace. Un boss corrompu reste en place jusqu’à sa défaite. L’option de purification forcée, sur la carte du monde, le fait disparaître, mais sans aucune récompense. Notez qu’il existe des tickets d’activation de frénésie de corruption pour forcer le déclenchement immédiat d’un événement (3 tickets ont été donnés au lancement de la MàJ et on imagine qu’on pourra en récupérer ultérieurement).

Frénésie de corruption massive : horaires et fonctionnement

La version massive réunit 10 à 15 joueurs contre un boss corrompu, pendant des sessions de trois heures. Les horaires, en heure de Paris :

Vendredi : 11 h et 19 h

: 11 h et 19 h Samedi : 3 h, 11 h et 19 h

: 3 h, 11 h et 19 h Dimanche : 3 h, 11 h et 19 h

: 3 h, 11 h et 19 h Lundi : 3 h

Pendant une session, un dôme apparaît dans la région du boss : interagissez avec lui pour lancer la recherche de joueurs, seul ou en groupe de cinq maximum. Les réanimations sont illimitées. Pour recevoir un cube de récompense, il faut avoir infligé au moins un coup au boss. Ces cubes s’ouvrent sans clé, mais les récompenses sont limitées à trois par jour, même si les participations sont illimitées.

À quoi sert la Carte stellaire ?

La Carte stellaire est un nouvel onglet du Livre stellaire. Elle augmente de façon permanente l’Attaque, la Défense et les PV de tous vos héros :

Voies stellaires : trois voies (Attaque, Défense, PV), à remplir avec l’essence obtenue dans les cubes de récompense de la Frénésie de corruption.

: trois voies (Attaque, Défense, PV), à remplir avec l’essence obtenue dans les cubes de récompense de la Frénésie de corruption. Points de héros : ils permettent de passer au palier suivant. Ils s’obtiennent en débloquant un héros pour la première fois ; les doublons et le Potentiel n’en rapportent pas. Les héros déjà possédés sont comptés rétroactivement.

: ils permettent de passer au palier suivant. Ils s’obtiennent en débloquant un héros pour la première fois ; les doublons et le Potentiel n’en rapportent pas. Les héros déjà possédés sont comptés rétroactivement. Amas stellaires : ils se débloquent au fil des paliers et offrent des bonus supplémentaires, améliorables avec de l’or et de l’expérience de maîtrise.

Attention : les améliorations de la Carte stellaire ne peuvent pas être réinitialisées. Chaque nouveau héros obtenu fait aussi progresser la Carte stellaire, ce qui donne un intérêt de plus à développer votre box. Plus votre collection de héros est large, plus la Carte stellaire avance vite : l’occasion d’aller jeter un œil à notre tier list de The Seven Deadly Sins Origin (et pourquoi pas, la liste des codes pour quelques tirages gratuits).

Faut-il passer au Niveau du monde 5 tout de suite ?

Pas forcément. Monter de Niveau du monde a des avantages comme des contraintes :

Butin : les ennemis d’élite, les boss de terrain et les boss mondiaux lâchent des équipements et des matériaux plus rares, et en plus grande quantité. C’est la meilleure façon de récupérer les ressources d’amélioration des armes.

: les ennemis d’élite, les boss de terrain et les boss mondiaux lâchent des équipements et des matériaux plus rares, et en plus grande quantité. C’est la meilleure façon de récupérer les ressources d’amélioration des armes. Difficulté : les monstres du terrain et les élites deviennent nettement plus solides. Mieux vaut avoir une équipe bien équipée avant de franchir le pas.

: les monstres du terrain et les élites deviennent nettement plus solides. Mieux vaut avoir une équipe bien équipée avant de franchir le pas. Exploration : les combats s’allongent. Pour explorer, ramasser des ressources ou capturer des familiers, il est plus confortable de redescendre d’un niveau.

: les combats s’allongent. Pour explorer, ramasser des ressources ou capturer des familiers, il est plus confortable de redescendre d’un niveau. Histoire : les monstres de la quête principale et les boss d’événement ne sont pas concernés par le Niveau du monde.

Le Niveau du monde peut être monté ou baissé librement, mais un délai de 15 minutes s’applique entre deux changements. En coopération, le Niveau du monde s’aligne sur celui de l’hôte, et il est impossible de rejoindre un hôte dont le Niveau du monde est supérieur au vôtre.