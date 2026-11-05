Xbox : L’application sur PC va subir des améliorations, les membres Xbox Insider y ont accès dès maintenant

Vibe coding or not vibe coding ?

Dans une optique de rendre plus agréable la navigation, Xbox vient d’annoncer que son application PC va avoir droit à un coup de polish. Celle-ci devrait se lancer 60% plus vite, avec des sections comme le magasin et le Game Pass qui se chargent jusqu’à 50% plus rapidement. Tout du moins en théorie.

De plus, la bibliothèque ambitionne d’être plus intuitive avec des filtres mis à jour, une meilleure navigation et une manière de l’organiser plus personnalisable. On aura aussi droit à une interface globale plus épurée, une recherche de jeux optimisée et un accès simplifié à ses amis.

Bref, un wording et des upgrades qui nous rappellent vivement ce qu’il s’est passé du côté de l’Epic Games Store. La différence, c’est que chez Epic on n’hésitait pas à se vanter de l’utilisation du vibe coding. Sans pouvoir affirmer qu’il s’agit de la même chose ici, on y pense très fort. Quoi qu’il en soit, seuls les membres Xbox Insider peuvent actuellement en profiter avant, on l’imagine, un déploiement plus tard pour tout le monde.

Xbox nous indique également des nouveautés au sujet de l’utilisation du Xbox Cloud Gaming, comme une interface actualisée que les membres Xbox Insider ont pu tester plus tôt dans l’année. Une facilité de navigation que Xbox commence à étendre aux différents supports compatibles avec le service de cloud gaming, comme les téléviseurs et certains casques VR.

Toutes les infos sont à retrouver du côté du Xbox Wire.